PME sénégalaises à l’honneur à Osaka : le chef de l’État réaffirme son soutien

À la veille de la Journée du Sénégal à l’Exposition universelle Osaka-Kansai 2025, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a tenu à rencontrer les PME et PMI sénégalaises présentes à l’événement, malgré un agenda international particulièrement chargé.

Lors de cette rencontre, le chef de l’État a salué l’engagement et le dynamisme des entrepreneurs venus représenter le Sénégal à cette vitrine mondiale de l’innovation et du développement. Il a rappelé le rôle central que joue le tissu entrepreneurial dans la mise en œuvre de la Vision Sénégal 2050, stratégie de développement à long terme portée par les autorités sénégalaises.

Réaffirmant la volonté du gouvernement d’appuyer les acteurs du secteur privé, le président Faye a souligné leur contribution décisive à la croissance économique, à la création d’emplois et à l’émergence d’une économie résiliente et compétitive.

Cette rencontre a mis en lumière une ambition forte : faire des entreprises sénégalaises les piliers du futur économique du pays.