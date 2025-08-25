ActualitesXalima TV

Assemblée nationale : examen du projet de loi sur la création de l’OFNAC

L’Assemblée nationale a entamé ce jour l’examen du projet de loi n°12/2025 relatif à la création de l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (OFNAC). Ce texte vise à doter le pays d’un organe renforcé, indépendant et doté de moyens accrus pour prévenir, détecter et sanctionner les actes de corruption et de mauvaise gestion dans l’administration publique comme dans le secteur privé.

La discussion parlementaire s’inscrit dans une dynamique de réforme des institutions de gouvernance, avec pour objectif de promouvoir la transparence, l’intégrité et la reddition des comptes dans la gestion des affaires publiques.

