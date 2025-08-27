Ousmane Diagne : « Les anonymes sont plus nombreux que les célébrités sous bracelet électronique

Le ministre de la Justice, Ousmane Diagne, a révélé mardi que 849 personnes sont actuellement placées sous bracelet électronique au Sénégal, dans le cadre de mesures alternatives à l’incarcération.

Répondant à une députée qui suggérait que ce dispositif ne concernait que des personnalités célèbres, le ministre a précisé que « les anonymes sont bien plus nombreux » que les figures connues à bénéficier de cette mesure.

« Les personnes anonymes porteuses du bracelet électronique sont plus nombreuses que les célébrités qui le portent », a-t-il insisté, rappelant que l’objectif de ce dispositif est de désengorger les prisons tout en assurant un suivi judiciaire rigoureux.

Cette déclaration s’inscrit dans le cadre plus large des réformes judiciaires engagées par le gouvernement, notamment autour des conditions de détention et des alternatives à l’emprisonnement.