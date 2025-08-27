A la UneSociete

Sénégal-France : Un Petit-Déjeuner de Travail pour Renforcer les Liens”

diatiger
By
diatiger
No Comments
2 Min Read

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a rencontré ce matin le Président français, Emmanuel Macron, à l’Élysée, pour un petit-déjeuner de travail en marge de sa participation à la Rencontre des Entrepreneurs de France. Les deux Chefs d’État ont discuté des programmes de coopération entre les deux pays et ont échangé sur les moyens de renforcer leur partenariat rénové.

Selon des sources proches de la rencontre, les discussions ont porté sur les domaines de l’investissement, du commerce, de la défense et de la sécurité. Les deux Présidents ont également convenu de faire de ces questions une priorité lors du prochain séminaire intergouvernemental prévu en septembre.

Le Président sénégalais a également salué la posture du Président Macron sur les questions mémorielles, notamment la reconnaissance du massacre des tirailleurs sénégalais à Thiaroye en 1944. Il l’a invité à prendre part à la deuxième édition de la commémoration prévue le 1er décembre 2025 à Dakar.

Cette rencontre entre les deux Chefs d’État intervient dans un contexte de renforcement des relations entre le Sénégal et la France. Les deux pays cherchent à approfondir leur coopération dans divers domaines et à promouvoir leurs intérêts communs.

Le Président Macron a exprimé sa volonté de poursuivre le dialogue avec le Sénégal sur les questions d’intérêt commun, notamment la sécurité et le développement économique. Les deux Présidents ont convenu de travailler ensemble pour renforcer les liens entre les deux pays et promouvoir la coopération Sud-Sud.

DEPECHES

Sénégal-FMI : vers un nouveau programme de réformes économiques intégrant Vision 2050, transparence budgétaire et mesures correctives après les erreurs sur la dette
Réformes économiques, audit budgétaire, protection des lanceurs d’alerte et droit à l’information : le Sénégal à l’heure de la transparence
Le Barreau Sénégalais en Deuil : Me Abdoulaye Babou n’est plus
Honorer nos entrepreneurs pour libérer notre potentiel Par Thione Niang

Il est à noter que le Président sénégalais est actuellement en visite en France pour participer à la Rencontre des Entrepreneurs de France, qui vise à promouvoir les échanges économiques entre les entreprises françaises et africaines. Cette visite est une occasion pour le Sénégal de renforcer ses liens avec la France et de promouvoir ses intérêts économiques

Share This Article
Previous Article Ousmane Diagne : « Les anonymes sont plus nombreux que les célébrités sous bracelet électronique
Next Article Lutte contre les inondations : La Fondation Sonatel appuie le Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image
- Advertisement -

XALIMA TV

ActualitesXalima TV

Assemblée nationale : examen du projet de loi sur la création de l’OFNAC

By
diatiger
A la UneActualites

Dakar : suivez en direct l’élection du nouveau maire à l’Hôtel de Ville

By
diatiger
PolitiqueXalima TV

El Malick Ndiaye revient sur les réalisations de l’assemblée nationale

By
Xalima
A la UneInternational

Mame Mandiaye Niang : « Les sanctions américaines ne nous détourneront pas de la justice »

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

A la UnePolitique

Municipales à Dakar : Abass Fall remercie ses pairs et promet une gouvernance « tournée vers les citoyens »

A la UneActualites

Statut des lanceurs d’alerte : le gouvernement encadre la prime de dénonciation

A la UneActualites

Dakar : Abass Fall élu maire, l’OFNAC réformé dans la tourmente

A la UneActualites

Justice : Doudou Coulibaly condamné avec sursis pour offense à un chef d’État étranger

Previous Next
A LIRE AUSSI
Football

CHAN : les Lions locaux tombent en demi-finale aux tirs au but

Lutte Sports

Modou Lô : « Mon premier combat contre Eumeu Sène est le plus marquant de ma carrière »

Football Sports

CHAN 2025 : Sénégal–Maroc, une demi-finale de titans pour une place en finale

Basket

Avec un Jean Jacques Boissy en feu, le Sénégal décroche le bronze face au Cameroun

Basket

Afrobasket : les Lions s’arrêtent, encore, en demi-finale