Sénégal-France : Un Petit-Déjeuner de Travail pour Renforcer les Liens”

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a rencontré ce matin le Président français, Emmanuel Macron, à l’Élysée, pour un petit-déjeuner de travail en marge de sa participation à la Rencontre des Entrepreneurs de France. Les deux Chefs d’État ont discuté des programmes de coopération entre les deux pays et ont échangé sur les moyens de renforcer leur partenariat rénové.

Selon des sources proches de la rencontre, les discussions ont porté sur les domaines de l’investissement, du commerce, de la défense et de la sécurité. Les deux Présidents ont également convenu de faire de ces questions une priorité lors du prochain séminaire intergouvernemental prévu en septembre.

Le Président sénégalais a également salué la posture du Président Macron sur les questions mémorielles, notamment la reconnaissance du massacre des tirailleurs sénégalais à Thiaroye en 1944. Il l’a invité à prendre part à la deuxième édition de la commémoration prévue le 1er décembre 2025 à Dakar.

Cette rencontre entre les deux Chefs d’État intervient dans un contexte de renforcement des relations entre le Sénégal et la France. Les deux pays cherchent à approfondir leur coopération dans divers domaines et à promouvoir leurs intérêts communs.

Le Président Macron a exprimé sa volonté de poursuivre le dialogue avec le Sénégal sur les questions d’intérêt commun, notamment la sécurité et le développement économique. Les deux Présidents ont convenu de travailler ensemble pour renforcer les liens entre les deux pays et promouvoir la coopération Sud-Sud.

Il est à noter que le Président sénégalais est actuellement en visite en France pour participer à la Rencontre des Entrepreneurs de France, qui vise à promouvoir les échanges économiques entre les entreprises françaises et africaines. Cette visite est une occasion pour le Sénégal de renforcer ses liens avec la France et de promouvoir ses intérêts économiques