Opinions

“JUSTICE PAR FORCE”:UNE MENACE POUR LA RÉPUBLIQUE. PAR VIEUX SAVANÉ

Xalima
By
Xalima
ByXalima
Follow:
No Comments
3 Min Read

Derrière cette formule,une fracture : les uns, érigés en « patriotes » légitimes, les autres en citoyens de seconde zone. Du fait de l’esprit qu’elle charrie, elle trahit par conséquent l’idée même de justice.

« Justice par force » n’est pas un cri d’équité. C’est un mot d’ordre dangereux, un slogan qui cherche à imposer une vérité unique, par la contrainte, là où la justice exige neutralité, sérénité, indépendance. Derrière cette formule, une fracture : les uns, érigés en « patriotes » légitimes, les autres en citoyens de seconde zone. Du fait de l’esprit qu’elle charrie, elle trahit par conséquent l’idée même de justice.
Si manifester pour que justice soit rendue est un droit légitime, exiger une « justice par force » ouvre par contre la porte à l’autoritarisme. Une justice véritable ne saurait en effet être aux ordres car elle n’obéit ni aux passions de la rue ni aux calculs des politiques, encore moins aux injonctions. Elle ne vit au contraire que du respect des règles, fidèle en cela au symbole d’équilibre qu’incarne la balance, à savoir peser, soupeser, sans jamais pencher ni d’un côté ni de l’autre.
Pour sûr, les slogans guerriers flattent les émotions mais masquent l’impuissance et l’incapacité à affronter le réel pour le transformer. Il en est ainsi de « France dégage » hier, « Justice par force » aujourd’hui. Comme les tonneaux vides, ils font beaucoup de bruit mais ne pèsent rien, relevant davantage d’une stratégie d’agitation que d’un projet de société. Ils servent en fait à galvaniser les foules, non à bâtir une nation.
Aussi, derrière la clameur de « Justice par force », s’érige une défiance à peine voilée envers les institutions, comme si elles étaient incapables d’agir par elles-mêmes. Or affaiblir la justice, c’est scier la branche sur laquelle repose toute vie démocratique, c’est substituer l’arbitraire à la règle de droit.
Jetons alors un coup d’œil du côté des États-Unis où Donald Trump, président élu, tenté par l’autoritarisme, se heurte à la justice pour nous convaincre qu’elle demeure le dernier rempart face aux dérives d’un ego sans limites.
A l’évidence, une démocratie n’existe que si la justice tient debout, non point instrumentalisée, fragile ou soumise, mais plutôt forte, indépendante, respectée. Sans elle, il n’est point de République digne de ce nom. C’est dire que, « Justice par force », le slogan scandé à tue-tête par Guy Marius Sagna samedi dernier préfigure d’une dangereuse dérive qui ne peut mener qu’à une impasse.

Share This Article
Previous Article Pastef face au risque de coupure avec son peuple combattant Par Pape Sadio THIAM
Next Article Pour se nourrir, le continent doit s’inscrire dans “une dynamique de solutions endogènes” (Bassirou Diomaye Faye)
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

CelebritesXalima TV

“ARVA” : le clip de Jahman X-press dans le top 25 mondial

By
Xalima
Xalima TV

Abass FALL MAIRE DE DAKAR : Madiambal DIAGNE ” pourquoi j’ai dit bravo à Khalifa SALL “

By
Xalima
ActualitesXalima TV

Assemblée nationale : examen du projet de loi sur la création de l’OFNAC

By
diatiger
A la UneActualites

Dakar : suivez en direct l’élection du nouveau maire à l’Hôtel de Ville

By
diatiger

Nos lecteurs ont lu ensuite

Opinions

ARRESTATIONS DE BOUGAR DIOUF D’AMADOU DJIBA Coïncidence ou signal fort de l’État ? Par Babou Biram FAYE

A la UneOpinions

Barthélémy Dias face au droit administratif : malentendus et enjeux politiques

Opinions

Analyse sur la coïncidence entre la session du conseil municipal et l’audience de référé aux fins de suspension Par Ndiaga SYLLA

Opinions

Crise de la presse sénégalaise : GFM, l’électrochoc qui doit réveiller les consciences par Adama Sow

Previous Next
A LIRE AUSSI
Football

Transferts : Nicolas Jackson, direction le Bayern Munich après un accord surprise avec Chelsea

Football Sports

Prêt annulé : Nicolas Jackson, victime collatérale d’une blessure à Chelsea

A la Une Sports

Mercato : « Avion ne fait pas marche arrière », le message de Diomansy Kamara dans l’affaire-Nicolas Jackson

Football

Le Bayern Munich s’offre Nicolas Jackson pour une Saison avec Option d’Achat à 80 Millions d’Euros

Lutte Sports

La Fédération sénégalaise de lutte prend forme : Assemblée générale constitutive prévue pour le 30 août 2025