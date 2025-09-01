Opinions

Pastef face au risque de coupure avec son peuple combattant Par Pape Sadio THIAM

Xalima
By
Xalima
ByXalima
Follow:
No Comments
3 Min Read

Pastef est né dans la rue, dans la douleur et le sang, porté par un peuple qui croyait à la rupture. Mais voilà : depuis l’accession au pouvoir, une distance s’installe entre l’élite et la base militante. Les nouveaux dirigeants, absorbés par la gestion de l’État, parlent désormais le langage des institutions et des compromis. Pendant ce temps, le peuple combattant, celui qui a rempli les prisons et bravé les balles, attend des gestes forts : justice, rupture, redistribution équitable. Il faut reconnaître aussi que cette coupure graduelle n’est pas propre à Pastef : beaucoup de mouvements populaires passés au pouvoir (ex. Syriza en Grèce, Podemos en Espagne, ANC en Afrique du Sud) ont connu ce décalage entre promesse révolutionnaire et gestion quotidienne du pouvoir.

Chaque retard, chaque concession, chaque signe de cohabitation avec les pratiques de l’ancien régime alimente un sentiment de trahison. Le danger est réel : Pastef pourrait rapidement devenir ce qu’il a combattu hier, une élite déconnectée de ses bases. L’histoire politique du Sénégal et de l’Afrique nous enseigne que la coupure entre gouvernants et militants ouvre la voie à de nouvelles contestations. Pastef a donc un choix à faire : rester fidèle à son peuple combattant, ou se couler dans le moule des élites qu’il dénonçait.

1- La base électorale : faite en grande partie de jeunes précaires, de travailleurs informels, de ruraux et de populations urbaines marginalisées, qui ont adhéré au projet de rupture avant tout comme promesse d’un avenir meilleur et d’un soulagement immédiat face à la pauvreté et au chômage.

2- Le langage et les priorités

DEPECHES

“JUSTICE PAR FORCE”:UNE MENACE POUR LA RÉPUBLIQUE. PAR VIEUX SAVANÉ
Le destin présidentiel d’Abdou Diouf et le rêve prémonitoire de six lycéens à Saint-Louis PAR MALICK ROKHY BA , JOURNALISTE
« Au nom du Projet, de la Dette et de la sainte Reddition des Comptes : L’Errance d’un Pouvoir » Par Pape Mahawa Diouf
Honorer nos entrepreneurs pour libérer notre potentiel Par Thione Niang

L’élite de Pastef parle souvent en termes techniques : gouvernance, réformes structurelles, accords internationaux, macroéconomie. L’électorat attend des réponses immédiates : baisse des prix, emplois, justice sociale, fin des coupures d’électricité, redistribution visible.

  1. Risque de déconnexion

Si l’élite reste enfermée dans une logique de gestion étatique et d’idéalisme technocratique, elle peut perdre le lien affectif et mobilisateur qui a porté le mouvement. L’opinion pourrait alors avoir l’impression d’un parti devenu système, coupé de ses racines populaires.

Enjeux pour Pastef

1- Maintenir un équilibre entre expertise et proximité.
2- Créer des passerelles entre le discours élitiste et les attentes concrètes du peuple.
3- Préserver le capital symbolique d’Ousmane Sonko comme figure de proximité et de résistance.

Share This Article
Previous Article Amadou Hott prend la tête du Conseil Afrique de Vision Invest
Next Article “JUSTICE PAR FORCE”:UNE MENACE POUR LA RÉPUBLIQUE. PAR VIEUX SAVANÉ
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

CelebritesXalima TV

“ARVA” : le clip de Jahman X-press dans le top 25 mondial

By
Xalima
Xalima TV

Abass FALL MAIRE DE DAKAR : Madiambal DIAGNE ” pourquoi j’ai dit bravo à Khalifa SALL “

By
Xalima
ActualitesXalima TV

Assemblée nationale : examen du projet de loi sur la création de l’OFNAC

By
diatiger
A la UneActualites

Dakar : suivez en direct l’élection du nouveau maire à l’Hôtel de Ville

By
diatiger

Nos lecteurs ont lu ensuite

Opinions

ARRESTATIONS DE BOUGAR DIOUF D’AMADOU DJIBA Coïncidence ou signal fort de l’État ? Par Babou Biram FAYE

A la UneOpinions

Barthélémy Dias face au droit administratif : malentendus et enjeux politiques

Opinions

Analyse sur la coïncidence entre la session du conseil municipal et l’audience de référé aux fins de suspension Par Ndiaga SYLLA

Opinions

Crise de la presse sénégalaise : GFM, l’électrochoc qui doit réveiller les consciences par Adama Sow

Previous Next
A LIRE AUSSI
Football

Transferts : Nicolas Jackson, direction le Bayern Munich après un accord surprise avec Chelsea

Football Sports

Prêt annulé : Nicolas Jackson, victime collatérale d’une blessure à Chelsea

A la Une Sports

Mercato : « Avion ne fait pas marche arrière », le message de Diomansy Kamara dans l’affaire-Nicolas Jackson

Football

Le Bayern Munich s’offre Nicolas Jackson pour une Saison avec Option d’Achat à 80 Millions d’Euros

Lutte Sports

La Fédération sénégalaise de lutte prend forme : Assemblée générale constitutive prévue pour le 30 août 2025