Hommage à Mame Abdou Aziz Sy Dabakh : un guide éternel pour la communauté tidiane et la nation sénégalaise

En ce jour d’anniversaire de son rappel à Dieu, la mémoire de Serigne Abdou Aziz Sy Dabakh, affectueusement appelé Mame Abdou, continue de briller dans le cœur des Sénégalais et de la communauté musulmane dans son ensemble.

Né en 1904 à Tivaouane, Mame Abdou est le fils de Seydina Limamoulaye Sy et petit-fils de El Hadji Malick Sy, fondateur de la branche tidiane de Tivaouane. Très tôt, il se distingue par son érudition, sa piété et sa capacité à concilier tradition et modernité. Formé dans les sciences islamiques, il devient un maître respecté, écouté bien au-delà de la confrérie.

De serviteur à Khalife des Tidianes

À la disparition de Serigne Babacar Sy en 1957, Mame Abdou est porté au rang de Khalife général des Tidianes. Dès lors, il devient une figure d’équilibre et de stabilité pour la confrérie et pour le Sénégal. Il incarne un leadership basé sur la sagesse, la diplomatie et l’ouverture, faisant de Tivaouane un haut lieu spirituel mais aussi un espace de dialogue national.

Sous son khalifat, il a su consolider l’organisation du Gamou de Tivaouane, rassemblant chaque année des centaines de milliers de fidèles venus puiser dans la lumière du Prophète Muhammad (PSL). Son sens du partage, sa simplicité et sa capacité à rapprocher les cœurs lui valent une admiration qui dépasse les frontières confrériques et religieuses.

Un héritage toujours vivant

Mame Abdou n’était pas seulement un guide religieux ; il était un homme d’État moral, consulté par les plus hautes autorités, qui voyait en lui un arbitre sage et impartial. Sa voix, toujours mesurée, inspirait confiance et respect.

DEPECHES

Moussa Bala Fofana conduit la délégation gouvernementale à Touba pour rendre hommage à Serigne Ahmadou Mokhtar Mbacké
Sortie du livre « confidences d’une légende du basketball » : Mame Maty Mbengue, les secrets d’une championne
Conseil Régional du COSKAS de Dakar : La présence remarquée de Khouraichi Thiam
Le conte : Mille facettes pour éveiller l’enfant

Aujourd’hui encore, son œuvre demeure vivante :

  • à travers ses enseignements sur la tolérance, la solidarité et l’humilité,
  • à travers la gestion exemplaire de la confrérie tidiane qu’il a su consolider,
  • et à travers les générations de disciples et de dignitaires religieux qui perpétuent son message.

Un modèle intemporel

À chaque anniversaire de son décès, les Sénégalais se souviennent que Mame Abdou fut bien plus qu’un Khalife : il fut un père spirituel, un médiateur social et un pilier de la cohésion nationale. Sa vie et son œuvre restent une boussole pour une société en quête de repères.

En ce jour de recueillement, des prières sont élevées pour le repos de son âme et pour que son héritage continue d’inspirer les générations actuelles et futures.

