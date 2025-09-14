Incident à la Maison d’Arrêt et de Correction de Thiès : la Direction de l’Administration pénitentiaire apporte des précisions

Un grave incident s’est produit ce samedi 13 septembre dans l’après-midi à la Maison d’Arrêt et de Correction (MAC) de Thiès. Selon un communiqué officiel, la Direction générale de l’Administration pénitentiaire (DGAP) a confirmé qu’une opération de fouille inopinée, déclenchée après un renseignement faisant état de l’introduction frauduleuse d’un téléphone portable, a dégénéré en affrontements entre détenus et surveillants.

Une violente opposition des détenus

Lors de l’intervention, un groupe de prisonniers s’est violemment opposé aux agents, incendiant plusieurs matelas et lançant des projectiles. En infériorité numérique, les surveillants pénitentiaires ont dû recourir au dispositif de maintien de l’ordre en milieu carcéral afin de rétablir la sécurité.

Des blessés parmi détenus et agents

Le bilan fait état de quatre détenus blessés par des brûlures liées aux flammes des matelas incendiés, ainsi que de trois agents touchés par des jets de pierres. Tous ont été rapidement pris en charge par les services médicaux de l’établissement. Leur état de santé est jugé stable.

Une enquête interne ouverte

La DGAP a fermement condamné ces actes de violence, rappelant que la sécurité et la discipline restent une priorité absolue dans les établissements pénitentiaires. Une enquête interne a été ouverte afin d’éclairer les circonstances de l’incident et de situer les responsabilités.

Un engagement réaffirmé

Dans son communiqué, la Direction générale de l’Administration pénitentiaire a réaffirmé son engagement à maintenir l’ordre, la discipline et le respect des droits fondamentaux des détenus, tout en garantissant la sécurité des agents et de l’ensemble des établissements du pays.