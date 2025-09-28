Nous avons besoin d’une organisation des Nations Unies crédible, capable de parler à tous. J’ai abordé dans cet entretien avec H5 Motivation l’éventualité d’une candidature au poste de Secrétaire général des Nations Unies et autres sujets. pic.twitter.com/9Wf8Bl2bJl— Macky Sall (@Macky_Sall) September 28, 2025
Vers une candidature de Macky Sall à l’ONU ? Tout dépendra du soutien du Sénégal et des grandes puissances

Dans un entretien avec H5 Motivation, l’ancien président sénégalais Macky Sall a évoqué, pour la première fois, l’éventualité d’une candidature au poste de Secrétaire général de l’ONU. Une ambition qui ne se concrétiserait qu’avec le soutien du Sénégal et l’appui des membres permanents du Conseil de sécurité.

