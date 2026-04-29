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Sénégal : explosion de finales pour les Lions, Mané, Dia, Jackson et Mendy au sommet

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XALIMANEWS: Les internationaux sénégalais vivent une fin de saison exceptionnelle, marquée par une accumulation de finales, de titres déjà remportés et de qualifications décisives dans plusieurs compétitions majeures à travers l’Europe et le Moyen-Orient. Entre Coupe nationale, championnats et compétitions continentales, les Lions de la Téranga confirment leur statut de force montante du football mondial.

Boulaye Dia en finale avec la Lazio

Boulaye Dia, désormais joueur de la Lazio Rome, réalise une saison solide en Serie A. L’attaquant sénégalais s’est imposé comme un élément important de son équipe et participe activement à la belle campagne du club, qui dispute une finale nationale en cette fin de saison. Une opportunité majeure pour enrichir son palmarès en Italie.

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Nice au cœur d’une finale avec Diouf et Mendy face à Nice de Sima

Du côté de la France, l’OGC Nice est au centre de l’actualité avec plusieurs joueurs concernés. Yehvann Diouf, gardien titulaire, est l’un des grands artisans du parcours de son équipe en Coupe de France. À ses côtés, son coéquipier Antoine Mendy participe également à cette belle dynamique collective, avec une finale décisive à jouer.

Dans le même temps, le RC Lens est représenté par Abdallah Sima, annoncé comme l’une des principales menaces offensives dans cette finale face à Nice. Une confrontation qui met en lumière plusieurs talents sénégalais au plus haut niveau du football français.

Nicolas Jackson déjà titré en Allemagne

Nicolas Jackson connaît une saison pleine en Allemagne. L’attaquant sénégalais a déjà décroché un titre majeur avec son club en Coupe d’Allemagne, confirmant sa progression constante et son efficacité dans les grands rendez-vous.

Sadio Mané vers un doublé national

En Arabie saoudite, Sadio Mané vit une saison intense avec Al Nassr. Le joueur sénégalais est en bonne position pour remporter le championnat, alors qu’il reste encore quelques journées à disputer. Il est également engagé dans une finale continentale de l’AFC Champions League Two, confirmant son influence dans son équipe.

Édouard Mendy déjà champion continental

De son côté, le gardien Édouard Mendy a déjà marqué la saison en remportant la Ligue des champions arabe avec Al Ahli. Une consécration importante qui vient renforcer son statut parmi les meilleurs gardiens africains de sa génération.

Une génération sénégalaise omniprésente au sommet

Cette fin de saison illustre la domination et la régularité des internationaux sénégalais dans les grandes compétitions. Entre finales nationales, titres déjà acquis et courses au championnat, les Lions de la Téranga brillent sur tous les fronts.

Le football sénégalais confirme ainsi sa montée en puissance, porté par une génération évoluant dans les plus grands clubs d’Europe et d’Asie.

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