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FSF déménagement : la Fédération s’installe dans un immeuble de 12 étages de Sadio Mané

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XALIMANEWS: La Fédération sénégalaise de football (FSF) s’apprête à quitter son siège situé à Liberté 6 extension pour s’installer à la Cité Keur Gorgui. L’instance dirigeante du football sénégalais va occuper un immeuble de douze niveaux appartenant à l’international sénégalais Sadio Mané.

L’information a été révélée ce samedi par le troisième vice-président de la FSF, Pape Sidy Lô, lors de l’Assemblée générale ordinaire de la Ligue de Dakar. Selon ses propos rapportés par Les Échos, l’attaquant des Lions aurait manifesté sa volonté de mettre ce bâtiment à disposition du football sénégalais.

Il a précisé que cette opération ne coûtera rien à la Fédération. « C’est un montage financier qui a été conçu de manière intelligente », a-t-il indiqué, saluant une initiative qui vise à renforcer les infrastructures de gestion du football national.

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