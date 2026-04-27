Lutte sénégalaise : Liss Ndiago songe à arrêter après sa défaite face à Diop 2

XALIMANEWS: Le jeune lutteur de Diamaguène, Liss Ndiago, traverse une période difficile après sa défaite enregistrée hier à l’Arène nationale face à Diop 2. Un revers qui semble avoir profondément marqué le prodige, sorti très affecté de cette confrontation.

De retour chez lui, le lutteur était visiblement inconsolable, entouré de sa famille et de son staff. Selon une source proche citée par Xalima, Liss Ndiago aurait laissé entendre, sous le coup de l’émotion, son intention de mettre un terme à sa carrière dans la lutte.

Une réaction que son entourage tente toutefois de relativiser. La famille et le staff du lutteur ne partagent pas cette décision, estimant qu’il s’agit d’un découragement passager consécutif à une défaite inattendue.

Interrogé par Xalima, un proche du lutteur a tenu à rassurer sur son avenir sportif. « Il est jeune, il a de l’avenir. Ces moments difficiles vont le forger. Après ce combat et celui de Laurent (son frère), il va voyager et se concentrer sur son avenir. Ses supporters l’aiment déjà. Nous savons ce qui nous manque et nous allons revenir plus forts. Liss sera roi des arènes », a-t-il confié.

Cette défaite face à Diop 2 intervient après un autre revers contre Ada Fass, confirmant une série compliquée pour le jeune lutteur, qui enchaîne ainsi deux défaites consécutives.