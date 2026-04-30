Ismaïla Sarr choque d’entrée : but express dès la 1ère minute

XALIMANEWS: Ismaïla Sarr a parfaitement lancé Crystal Palace en ouvrant le score dès la première minute de jeu lors de la demi-finale de UEFA Europa Conference League.

Une entame fulgurante qui a immédiatement mis son équipe dans les meilleures dispositions face à Shakhtar Donetsk. Ce but précoce a permis à Crystal Palace de prendre l’ascendant psychologique dans une rencontre à fort enjeu européen.

La suite du match s’annonce tendue, avec une équipe adverse contrainte de réagir rapidement pour éviter de laisser filer la qualification.