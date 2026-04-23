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Haute Cour de justice/ Dossier Ismaïla Madior Fall: Me Ciré Clédor Ly crée la surprise

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XALIMANEWS: Haute Cour de justice : Ismaïla Madior Fall renvoyé en procès, Me Ciré Clédor Ly crée la surprise

Le dossier visant l’ancien ministre de la Justice Ismaïla Madior Fall franchit un tournant décisif. Après sa mise en accusation par l’Assemblée nationale, il a été officiellement renvoyé devant la Haute Cour de justice, juridiction compétente pour juger les anciens membres du gouvernement pour des faits commis dans l’exercice de leurs fonctions.

Poursuivi pour des faits présumés de corruption et pratiques assimilées, l’ex-Garde des Sceaux devra désormais répondre devant la justice dans une affaire qui suscite une forte attention, tant sur le plan judiciaire que politique.

Mais au-delà du volet judiciaire, c’est surtout un élément inattendu qui attire l’attention : l’entrée dans la défense de Ciré Clédor Ly. L’avocat, connu pour être l’un des conseils de Ousmane Sonko, a choisi de représenter l’ancien ministre.

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Un choix hautement symbolique, au regard du contexte politique récent. En effet, Ousmane Sonko et Ismaïla Madior Fall ont longtemps été opposés sur l’échiquier politique sénégalais. Lorsque ce dernier occupait le poste de ministre de la Justice sous l’ancien régime, Sonko faisait figure de principal opposant. Aujourd’hui, les rôles se sont inversés : Sonko est au pouvoir, tandis que Ismaïla Madior Fall se retrouve dans l’opposition.

Dans ce contexte, voir un avocat proche de Sonko assurer la défense d’un ancien adversaire politique interroge et intrigue. Certains y voient une démonstration de professionnalisme et d’indépendance du barreau, quand d’autres évoquent un signal politique fort dans un climat encore marqué par les tensions du passé.

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