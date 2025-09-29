Societe

Ouest Foire, le quartier sous le choc après la découverte de cinq nouveau-nés dans les ordures

diatiger
By
diatiger
No Comments
2 Min Read

La consternation est totale à Ouest Foire, où cinq corps de nouveau-nés ont été découverts ces derniers jours dans les tas d’ordures. Cette série de drames macabres a profondément ému les habitants du quartier, déjà éprouvés par des conditions de vie difficiles.

C’est à proximité de plusieurs points de dépôts d’ordures que les découvertes ont été faites, parfois à quelques jours d’intervalle. Alertées par les riverains, les autorités locales sont intervenues pour constater les faits, sans pour autant fournir de communication officielle détaillée à ce jour.

Dans le quartier, la colère monte. Les délégués de quartier, soutenus par de nombreux résidents, dénoncent une situation d’anarchie installée depuis des années. Selon eux, ces drames ne sont que les symptômes d’un mal plus profond : la précarité extrême, le manque de suivi social, l’absence d’infrastructures sanitaires et l’indifférence des autorités.

“Comment en est-on arrivé là ? C’est un quartier abandonné”, lance un habitant, visiblement ému. Les voix se multiplient pour exiger des réponses claires, des enquêtes sérieuses et surtout des mesures urgentes pour encadrer et accompagner les populations vulnérables.

Les habitants appellent également à une meilleure gestion des ordures, un système de santé de proximité, et surtout un dispositif de recasement des femmes en détresse, souvent livrées à elles-mêmes dans une misère silencieuse.

DEPECHES

Sous l’impulsion de Chouaib Coulibaly, Pikine Est accueille une journée de consultations gratuites
Dethié Fall prend la main sur les infrastructures publiques
Décès de Serigne Ahmadou Mokhtar Mbacké : le Premier ministre Ousmane Sonko rend un hommage appuyé au guide spirituel de Darou Khoudouss
La DER/FJ porte plainte pour diffamation contre une militante de Pastef

En attendant que la lumière soit faite sur l’origine de ces tragédies, Ouest Foire reste dans un état de sidération, entre douleur et indignation.

Share This Article
Previous Article Vers une candidature de Macky Sall à l’ONU ? Tout dépendra du soutien du Sénégal et des grandes puissances
Next Article Promovilles : réunion express et décisive au ministère des Infrastructures
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

InternationalXalima TV

Vers une candidature de Macky Sall à l’ONU ? Tout dépendra du soutien du Sénégal et des grandes puissances

By
Xalima
ActualitesXalima TV

CBAO Poste Thiaroye : quand l’indiscipline des élites piétine les citoyens

By
Xalima
A la UneActualites

Macky Sall brise le silence : témoignages inédits d’un ancien chef d’État

By
Xalima
A la UneXalima TV

Problème avec la TFM : Pape Cheikh Diallo brise enfin le silence et fait des révélations

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

Societe

Linguère : un guichet Wave attaqué, 20 millions de francs CFA emportés

ActualitesSociete

Souveraineté alimentaire et transition énergétique : le Sénégal accélère

Societe

Le président Bassirou Diomaye Faye reçoit l’Imam El Hadj Ousmane Fansou Bodian

Societe

Affaire Farba Ngom : la CNDH demande sa libération provisoire pour raisons médicales

Previous Next
A LIRE AUSSI
Celebrites Sports

De l’ombre locale à la lumière internationale : Cheikh Footstyle, ambassadeur de la Ligue 1 et de la Bundesliga

Celebrites Football

Ballon d’Or 2025 : fin de mission pour Didier Drogba et Sandy Heribert

Sports

Assemblée générale élective de l’ANPS : Abdoulaye Thiam en roue libre !

Lutte Sports

Crise électorale dans la lutte : Gris Bordeaux salue la décision du ministère

Lutte Sports

Suspension du processus électoral à la Fédération Sénégalaise de Lutte : le ministère intervient pour apaiser les tensions