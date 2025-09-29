Ouest Foire, le quartier sous le choc après la découverte de cinq nouveau-nés dans les ordures

La consternation est totale à Ouest Foire, où cinq corps de nouveau-nés ont été découverts ces derniers jours dans les tas d’ordures. Cette série de drames macabres a profondément ému les habitants du quartier, déjà éprouvés par des conditions de vie difficiles.

C’est à proximité de plusieurs points de dépôts d’ordures que les découvertes ont été faites, parfois à quelques jours d’intervalle. Alertées par les riverains, les autorités locales sont intervenues pour constater les faits, sans pour autant fournir de communication officielle détaillée à ce jour.

Dans le quartier, la colère monte. Les délégués de quartier, soutenus par de nombreux résidents, dénoncent une situation d’anarchie installée depuis des années. Selon eux, ces drames ne sont que les symptômes d’un mal plus profond : la précarité extrême, le manque de suivi social, l’absence d’infrastructures sanitaires et l’indifférence des autorités.

“Comment en est-on arrivé là ? C’est un quartier abandonné”, lance un habitant, visiblement ému. Les voix se multiplient pour exiger des réponses claires, des enquêtes sérieuses et surtout des mesures urgentes pour encadrer et accompagner les populations vulnérables.

Les habitants appellent également à une meilleure gestion des ordures, un système de santé de proximité, et surtout un dispositif de recasement des femmes en détresse, souvent livrées à elles-mêmes dans une misère silencieuse.

En attendant que la lumière soit faite sur l’origine de ces tragédies, Ouest Foire reste dans un état de sidération, entre douleur et indignation.