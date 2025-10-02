A la UneSports

Coupe du Monde 2026 Pape Thiaw dévoile sa liste pour les deux dernières journées des éliminatoires

Le sélectionneur national Pape Thiaw a rendu publique, ce jeudi, la liste des joueurs retenus pour les deux dernières rencontres des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Les Lions du Sénégal joueront le 10 octobre à Juba face au Soudan du Sud puis le 14 octobre à Dakar contre la Mauritanie, dans un derby ouest-africain qui s’annonce bouillant.

Une ossature expérimentée

Sans surprise, la liste comprend des cadres incontournables tels que le capitaine Kalidou Koulibaly, le milieu infatigable Idrissa Gana Gueye, et la star offensive Sadio Mané. La présence d’Edouard Mendy et de Mory Diaw dans les buts confirme la confiance du staff envers des gardiens déjà bien rodés.

Des renforts et des surprises

Parmi les nouveautés, on note les convocations de jeunes comme Ilay Camara et El Hadji Malick Diouf, preuve de la volonté du coach de préparer l’avenir tout en s’appuyant sur l’expérience des anciens. Le secteur offensif est riche avec Nicolas Jackson, Boulaye Dia et Iliman Ndiaye, qui apportent vitesse et créativité en complément de Sadio Mané.

Des matchs décisifs

Face au Soudan du Sud, le Sénégal aura pour mission de confirmer son statut de favori, avant d’affronter la Mauritanie à Dakar dans un match qui pourrait être décisif pour valider définitivement le billet pour la Coupe du Monde 2026.

Les attentes

La nomination récente de Pape Thiaw à la tête des Lions a créé beaucoup d’attentes. Ces deux matchs seront un véritable test pour lui : continuer l’héritage d’Aliou Cissé tout en apportant sa touche personnelle.

