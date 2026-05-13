Dialogue national : Bassirou Diomaye Faye opte pour des consultations du 21 au 31 mai

XALIMANEWS: Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, recevra en audience, du 21 au 31 mai 2026, plusieurs hautes personnalités ainsi que des représentants des forces vives de la Nation, dans le cadre d’échanges consacrés à la cohésion nationale et à la situation globale du pays.

Selon un communiqué signé par le secrétaire général de la présidence, Oumar Samba Ba, cette démarche exceptionnelle remplace cette année le format habituel de la Journée du dialogue national, célébrée chaque 28 mai.

La présidence explique cette décision par la coïncidence de l’événement avec la période de la Tabaski, une fête marquée par d’importantes obligations spirituelles et familiales pour les Sénégalais.

« Soucieux du respect de la célébration dans les meilleures conditions de cette fête majeure de l’agenda national, le Chef de l’État a choisi, à titre exceptionnel, d’y substituer une démarche de consultation directe et plus resserrée », souligne le communiqué.

Le président Faye réaffirme ainsi « son attachement permanent au dialogue en temps de paix » et son engagement à poursuivre « avec détermination et esprit d’inclusion, l’édification d’un Sénégal solidaire, souverain, juste et prospère ».

Cette édition sera la troisième Journée du dialogue national sous le magistère de Bassirou Diomaye Faye. Cette initiative avait été instaurée en 2016 par l’ancien président Macky Sall.

Pour rappel, l’édition 2024 avait porté sur « la réforme et la modernisation de la Justice », tandis que celle de 2025 était consacrée au « système politique ».