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Promulgation du Code électoral : Ousmane Sonko et PASTEF obtiennent gain de cause ?

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XALIMANEWS: La promulgation de la loi modifiant le Code électoral par le président Bassirou Diomaye Faye continue de faire réagir la presse nationale. Après plusieurs jours de suspense et d’intenses débats politiques, le chef de l’État a finalement signé, vendredi 15 mai 2026, le texte adopté par l’Assemblée nationale.

Selon plusieurs journaux, cette décision était particulièrement attendue par PASTEF et son leader Ousmane Sonko. Le quotidien Walfquotidien souligne d’ailleurs que la promulgation est intervenue “à la surprise générale”, mettant fin aux nombreuses interrogations nées après le vote du projet de loi par les députés.

De son côté, Sud Quotidien estime que cette signature présidentielle marque “la fin d’un suspense” qui aura duré sept jours. Le journal rappelle que ce dossier a suscité de vives controverses juridiques et politiques, aussi bien dans les rangs de l’opposition que dans l’espace public.

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Avec cette promulgation de la loi n°11/2026 modifiant le Code électoral sénégalais, les autorités tournent provisoirement la page d’un des sujets politiques les plus débattus de ces dernières semaines. Toutefois, les réactions et interprétations autour des conséquences de cette réforme devraient encore alimenter le débat politique dans les prochains jours.

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