Les dessous de l’affaire Ndiaga Seck : ce qui a conduit à son arrestation par la DIC

XALIMANEWS: L’affaire des 22 présumés homosexuels arrêtés dans le Djoloff connaît un nouveau rebondissement. Selon des informations relayées par Seneweb, Matar Ndiaga Seck, plus connu sous le nom de Ndiaga Seck, a été interpellé par les éléments de la Division des investigations criminelles (DIC) après avoir fait l’objet d’un avis de recherche émis par le commissariat urbain de Linguère.

Âgé de 51 ans, cet acteur politique aurait été cité au cours de l’enquête par Ahmadou Lamine Dia. Les investigations menées par les forces de l’ordre auraient permis de réunir plusieurs éléments jugés concordants, poussant les enquêteurs à procéder à son arrestation pour des faits présumés d’actes contre nature.

Cette interpellation intervient alors que plusieurs suspects arrêtés dans cette affaire ont déjà été placés sous mandat de dépôt. Dans le cadre de l’information judiciaire ouverte par le tribunal de grande instance de Louga, le juge d’instruction avait confié une délégation judiciaire au commissariat urbain de Linguère afin de poursuivre les investigations et d’identifier d’éventuels complices.

Dans la foulée, une opposition à la sortie du territoire ainsi qu’un avis de recherche avaient été émis contre Ndiaga Seck. Finalement localisé avec l’appui de la DIC, le mis en cause a été arrêté puis placé à la disposition des enquêteurs.

Comptable de profession et originaire de Ziguinchor, Ndiaga Seck devrait être transféré dans les prochaines heures à Linguère pour la suite de la procédure judiciaire.