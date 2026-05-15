Licenciement à l’Ageroute : le DRH Cheikh Ameth Tidiane Thiam débarqué après une sortie médiatique explosive

XALIMANEWS. Le Directeur des Ressources humaines de Ageroute, Cheikh Ameth Tidiane Thiam, a été licencié avec effet immédiat par le Directeur général Moustapha Fall, selon une notification officielle datée du 15 mai 2026.

À l’origine de cette décision, un point de presse tenu par le désormais ex-DRH le 13 mai dernier. Une sortie largement relayée sur les réseaux sociaux ainsi que par le média Seneweb, au cours de laquelle il aurait évoqué la gouvernance de l’agence depuis la nomination de l’actuel Directeur général.

Dans sa lettre de notification, la Direction générale accuse Cheikh Ameth Tidiane Thiam d’avoir tenu des « propos mensongers » et d’avoir divulgué des informations internes et confidentielles concernant l’agence.

« Au cours de votre sortie, vous avez tenu des propos mensongers à mon égard et divulgué des informations internes et confidentielles de l’Ageroute au grand public », écrit Moustapha Fall.

Le Directeur général reproche également à son collaborateur d’avoir tenté de créer un climat de tension au sein de l’institution en évoquant publiquement des « choix stratégiques » relevant, selon lui, du fonctionnement interne de l’agence.

La Direction de l’Ageroute estime ainsi que cette sortie, qualifiée de déclaration aux « relents politiques », a porté atteinte à l’image et à la crédibilité de la structure. La faute lourde a été retenue contre le désormais ex-DRH.

Dans le document, la direction évoque notamment une « insubordination manifeste et intolérable eu égard au poste que vous occupez » ainsi qu’un « manque de loyauté inédit à l’égard de la Direction générale ».

En conséquence, Cheikh Ameth Tidiane Thiam a été sommé de restituer, dès le lundi 18 mai 2026, l’ensemble des biens appartenant à l’agence, notamment le véhicule de fonction, l’ordinateur, le téléphone, les badges et les documents confidentiels, en présence d’un huissier.

La Direction générale met également en garde contre toute tentative d’accès aux locaux ou aux systèmes d’information de l’Ageroute.

« Toute tentative d’accès aux locaux ou aux systèmes d’information de l’Ageroute à compter de maintenant serait considérée comme une intrusion illicite et ferait l’objet de poursuites », prévient la note.