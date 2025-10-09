Djinaky : le nom de Didier Awadi gravé dans la pierre d’un complexe socio-culturel

Un nouveau centre socio-culturel a été inauguré ce jour dans le village de Djinaky, en Basse-Casamance. Baptisé Complexe Socio-Culturel Didier Awadi, l’infrastructure a été réalisée grâce à l’appui de la Fondation du Port Autonome de Dakar, dans le cadre de ses actions en faveur du développement communautaire et de la promotion de la culture.

La cérémonie d’inauguration s’est tenue en présence de Monsieur Waly Diouf Bodiang, directeur général du Port autonome de Dakar, accompagné de plusieurs membres de son équipe, ainsi que de représentants locaux et d’acteurs culturels de la région. La Fondation du Port était représentée par Madame Tirera et Mohamed, cités parmi les principaux artisans du projet.

Le complexe, qui porte le nom de l’artiste engagé Didier Awadi, vise à offrir un espace de formation, de rencontre et d’expression aux jeunes et aux populations de la zone. Il comprendra notamment une salle polyvalente, des installations pour les activités culturelles et éducatives, et des équipements pour la jeunesse locale.

L’initiateur du projet a exprimé sa fierté et sa reconnaissance envers les partenaires institutionnels : « Trop fier de vous présenter ce complexe dans mon village de Casamance. Merci à la Fondation du Port Autonome de Dakar, à Madame Tirera, Mohamed, et bien sûr à Waly Diouf Bodiang pour leur engagement. »

Ce projet s’inscrit dans une dynamique plus large de soutien aux initiatives culturelles et de renforcement des infrastructures sociales dans les régions du sud du Sénégal, longtemps marginalisées dans les politiques publiques de développement.

À travers ce geste, le Port autonome de Dakar réaffirme son rôle d’acteur économique et social, au-delà de la capitale, et sa volonté de contribuer à la cohésion nationale par le biais de la culture et de l’éducation.