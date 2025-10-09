Actualites

Bassirou Diomaye Faye reçoit le Recteur de l’AUF en amont de l’Assemblée générale prévue à Dakar

Le Président de la République du Sénégal, Son Excellence Bassirou Diomaye Faye, a accordé une audience ce jeudi à une délégation de l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF), conduite par son Recteur, le Professeur Slim Khalbous. Cette rencontre s’inscrit dans le cadre des préparatifs de la prochaine Assemblée générale de l’AUF, prévue à Dakar au début du mois de novembre.

Placée sous le parrainage officiel du chef de l’État sénégalais, cette Assemblée générale réunira les représentants des établissements membres de l’AUF venus des cinq continents. L’événement traitera de sujets stratégiques, avec une attention particulière portée à la jeunesse francophone, son implication dans la transformation des sociétés, ainsi qu’à l’avenir de la coopération universitaire dans l’espace francophone.

Le choix du Sénégal pour accueillir cette rencontre majeure illustre le rôle central du pays dans le rayonnement de la francophonie universitaire. Le Président Diomaye Faye, engagé en faveur de l’éducation et de la jeunesse, a réaffirmé son soutien à une francophonie ouverte, inclusive et tournée vers l’innovation, selon des sources proches de la présidence.

Le Professeur Slim Khalbous s’est, quant à lui, félicité de l’engagement des autorités sénégalaises et de l’importance accordée à cette rencontre, qui marquera un tournant dans les orientations stratégiques de l’AUF pour les années à venir.

En recevant cette délégation, le président Faye confirme sa volonté de positionner le Sénégal comme un pôle de réflexion et d’action sur les grandes questions liées à l’éducation, à la jeunesse et à la coopération internationale dans l’espace francophone.

