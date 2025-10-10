Actualites

Dialogue et bilan : le FONGIP réunit ses partenaires autour de ses priorités

diatiger
By
diatiger
No Comments
2 Min Read

Le Fonds de Garantie des Investissements Prioritaires (FONGIP) organise, ce vendredi 10 octobre à partir de 9h00, une rencontre stratégique au NOOM Hôtel de Dakar (anciennement Radisson), en présence de ses partenaires institutionnels et techniques.

Ce rendez-vous majeur s’inscrit dans une logique de dialogue et de consolidation des acquis. Il vise à faire le point sur les initiatives menées par le FONGIP au cours de l’année écoulée, tout en définissant les orientations pour les mois à venir.

Une rencontre autour de trois temps forts

Au programme de cette journée :

  • Une revue du partenariat, qui permettra d’évaluer la qualité des collaborations existantes, d’identifier les bonnes pratiques et d’envisager de nouvelles perspectives conjointes ;
  • Un bilan des actions entreprises, avec un focus sur les mécanismes de garantie déployés, les projets soutenus et les résultats obtenus ;
  • La présentation du rapport d’activités annuel, qui dressera un état des lieux des performances du FONGIP, des chiffres clés, des défis rencontrés et des orientations stratégiques à venir.

Cette rencontre se veut aussi un espace de renforcement des synergies entre les différentes parties prenantes, dans un contexte où le rôle du FONGIP est plus que jamais central dans la facilitation de l’accès au financement pour les PME/PMI et dans la stimulation de l’investissement productif.

DEPECHES

Le Sénégal terrasse le Soudan du Sud et s’approche du Mondial 2026
Octobre Rose : mobilisation de l’Amicale des Femmes de la Primature pour la prévention
Conseil des ministres : le gouvernement adopte le budget 2026 et renforce ses dispositifs réglementaires
Tourisme, artisanat et JOJ 2026 : l’État sénégalais veut capitaliser sur son identité

Un levier pour une croissance inclusive

Créé pour soutenir l’investissement et garantir les crédits dans les secteurs prioritaires, le FONGIP réaffirme à travers cet événement son engagement en faveur de l’entrepreneuriat, de l’accès au financement et de la croissance économique inclusive au Sénégal.

Share This Article
Previous Article Avec un onze offensif, les Lions visent la qualification contre le Soudan du Sud: voici la composition officielle des Lions
Next Article Octobre Rose : mobilisation de l’Amicale des Femmes de la Primature pour la prévention
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

PolitiqueXalima TV

Habib Sy : “Macky Sall est maîtrisable” la question des missions politiques à l’étranger sous le feu des critiques

By
Xalima
PolitiqueXalima TV

ONU -Diplomatie : Dr Daouda Ngom appelle Macky Sall à plus de retenue et d’élégance républicaine

By
Xalima
CelebritesXalima TV

Massamba, fils de Cheikh Lô, témoigne de sa blessure lors des événements politiques de 2023

By
Xalima
ActualitesXalima TV

Voici la vidéo de Me Bamba Cissé arme à la main qui affole la toile !

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

A la UneActualites

Le Premier ministre fixe le cap de l’Agenda Sénégal 2050

A la UneActualites

Protection sociale : vers une refonte des bourses de solidarité au Sénégal

A la UneActualites

Gouvernance publique : cap sur une meilleure planification et un pilotage stratégique des politiques

A la UneActualites

Investissements : vers un nouveau paradigme dans la politique d’attractivité du Sénégal

Previous Next
A LIRE AUSSI
A la Une Football

Avec un onze offensif, les Lions visent la qualification contre le Soudan du Sud: voici la composition officielle des Lions

Sports

Les Lions en pleine forme avant les dernières batailles des éliminatoires du Mondial 2026

A la Une Sports

Coupe du Monde 2026 Pape Thiaw dévoile sa liste pour les deux dernières journées des éliminatoires

Celebrites Sports

De l’ombre locale à la lumière internationale : Cheikh Footstyle, ambassadeur de la Ligue 1 et de la Bundesliga

Celebrites Football

Ballon d’Or 2025 : fin de mission pour Didier Drogba et Sandy Heribert