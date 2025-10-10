Dialogue et bilan : le FONGIP réunit ses partenaires autour de ses priorités

Le Fonds de Garantie des Investissements Prioritaires (FONGIP) organise, ce vendredi 10 octobre à partir de 9h00, une rencontre stratégique au NOOM Hôtel de Dakar (anciennement Radisson), en présence de ses partenaires institutionnels et techniques.

Ce rendez-vous majeur s’inscrit dans une logique de dialogue et de consolidation des acquis. Il vise à faire le point sur les initiatives menées par le FONGIP au cours de l’année écoulée, tout en définissant les orientations pour les mois à venir.

Une rencontre autour de trois temps forts

Au programme de cette journée :

Une revue du partenariat , qui permettra d’évaluer la qualité des collaborations existantes, d’identifier les bonnes pratiques et d’envisager de nouvelles perspectives conjointes ;

, qui permettra d’évaluer la qualité des collaborations existantes, d’identifier les bonnes pratiques et d’envisager de nouvelles perspectives conjointes ; Un bilan des actions entreprises , avec un focus sur les mécanismes de garantie déployés, les projets soutenus et les résultats obtenus ;

, avec un focus sur les mécanismes de garantie déployés, les projets soutenus et les résultats obtenus ; La présentation du rapport d’activités annuel, qui dressera un état des lieux des performances du FONGIP, des chiffres clés, des défis rencontrés et des orientations stratégiques à venir.

Cette rencontre se veut aussi un espace de renforcement des synergies entre les différentes parties prenantes, dans un contexte où le rôle du FONGIP est plus que jamais central dans la facilitation de l’accès au financement pour les PME/PMI et dans la stimulation de l’investissement productif.

Un levier pour une croissance inclusive

Créé pour soutenir l’investissement et garantir les crédits dans les secteurs prioritaires, le FONGIP réaffirme à travers cet événement son engagement en faveur de l’entrepreneuriat, de l’accès au financement et de la croissance économique inclusive au Sénégal.