Octobre Rose : mobilisation de l’Amicale des Femmes de la Primature pour la prévention

Dans le cadre de la campagne Octobre Rose 2025, l’Amicale des Femmes de la Primature (AFEP) organise, sous le haut patronage du Premier ministre Ousmane Sonko, une journée de dépistage gratuit et de sensibilisation sur les cancers gynécologiques, ce mardi 14 octobre, à partir de 9h00, au Building administratif.

Cet événement s’inscrit dans une dynamique de prévention et d’engagement collectif face aux cancers qui touchent les femmes, notamment le cancer du sein et celui du col de l’utérus.

Mobilisation autour de la santé des femmes

Réunissant des structures médicales spécialisées ainsi que des acteurs engagés dans la lutte contre le cancer, cette journée a pour double objectif : favoriser l’accès au dépistage précoce et sensibiliser le plus grand nombre sur l’importance de la prévention.

L’initiative portée par l’AFEP reflète une volonté forte de placer la santé des femmes au cœur des priorités nationales, à travers des actions concrètes de proximité. Elle s’inscrit aussi dans l’élan mondial de solidarité et de mobilisation contre les cancers féminins, symbolisé par la campagne annuelle Octobre Rose.

Un appel à la prévention et à la solidarité

Alors que les chiffres liés aux cancers gynécologiques restent préoccupants, cette journée se veut inclusive et ouverte à toutes, avec un message clair : le dépistage sauve des vies. L’engagement des institutions, tel que celui de la Primature à travers l’AFEP, joue un rôle essentiel pour briser les tabous, informer et accompagner les femmes vers une meilleure prise en charge.