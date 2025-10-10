Actualites

Octobre Rose : mobilisation de l’Amicale des Femmes de la Primature pour la prévention

diatiger
By
diatiger
No Comments
2 Min Read

Dans le cadre de la campagne Octobre Rose 2025, l’Amicale des Femmes de la Primature (AFEP) organise, sous le haut patronage du Premier ministre Ousmane Sonko, une journée de dépistage gratuit et de sensibilisation sur les cancers gynécologiques, ce mardi 14 octobre, à partir de 9h00, au Building administratif.

Cet événement s’inscrit dans une dynamique de prévention et d’engagement collectif face aux cancers qui touchent les femmes, notamment le cancer du sein et celui du col de l’utérus.

Mobilisation autour de la santé des femmes

Réunissant des structures médicales spécialisées ainsi que des acteurs engagés dans la lutte contre le cancer, cette journée a pour double objectif : favoriser l’accès au dépistage précoce et sensibiliser le plus grand nombre sur l’importance de la prévention.

L’initiative portée par l’AFEP reflète une volonté forte de placer la santé des femmes au cœur des priorités nationales, à travers des actions concrètes de proximité. Elle s’inscrit aussi dans l’élan mondial de solidarité et de mobilisation contre les cancers féminins, symbolisé par la campagne annuelle Octobre Rose.

DEPECHES

Le Sénégal terrasse le Soudan du Sud et s’approche du Mondial 2026
Dialogue et bilan : le FONGIP réunit ses partenaires autour de ses priorités
Conseil des ministres : le gouvernement adopte le budget 2026 et renforce ses dispositifs réglementaires
Tourisme, artisanat et JOJ 2026 : l’État sénégalais veut capitaliser sur son identité

Un appel à la prévention et à la solidarité

Alors que les chiffres liés aux cancers gynécologiques restent préoccupants, cette journée se veut inclusive et ouverte à toutes, avec un message clair : le dépistage sauve des vies. L’engagement des institutions, tel que celui de la Primature à travers l’AFEP, joue un rôle essentiel pour briser les tabous, informer et accompagner les femmes vers une meilleure prise en charge.

Share This Article
Previous Article Dialogue et bilan : le FONGIP réunit ses partenaires autour de ses priorités
Next Article Mali : la leçon sur la Révolution française retirée des programmes scolaires
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

PolitiqueXalima TV

Habib Sy : “Macky Sall est maîtrisable” la question des missions politiques à l’étranger sous le feu des critiques

By
Xalima
PolitiqueXalima TV

ONU -Diplomatie : Dr Daouda Ngom appelle Macky Sall à plus de retenue et d’élégance républicaine

By
Xalima
CelebritesXalima TV

Massamba, fils de Cheikh Lô, témoigne de sa blessure lors des événements politiques de 2023

By
Xalima
ActualitesXalima TV

Voici la vidéo de Me Bamba Cissé arme à la main qui affole la toile !

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

A la UneActualites

Le Premier ministre fixe le cap de l’Agenda Sénégal 2050

A la UneActualites

Protection sociale : vers une refonte des bourses de solidarité au Sénégal

A la UneActualites

Gouvernance publique : cap sur une meilleure planification et un pilotage stratégique des politiques

A la UneActualites

Investissements : vers un nouveau paradigme dans la politique d’attractivité du Sénégal

Previous Next
A LIRE AUSSI
A la Une Football

Avec un onze offensif, les Lions visent la qualification contre le Soudan du Sud: voici la composition officielle des Lions

Sports

Les Lions en pleine forme avant les dernières batailles des éliminatoires du Mondial 2026

A la Une Sports

Coupe du Monde 2026 Pape Thiaw dévoile sa liste pour les deux dernières journées des éliminatoires

Celebrites Sports

De l’ombre locale à la lumière internationale : Cheikh Footstyle, ambassadeur de la Ligue 1 et de la Bundesliga

Celebrites Football

Ballon d’Or 2025 : fin de mission pour Didier Drogba et Sandy Heribert