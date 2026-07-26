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Kiiraay sous le feu des critiques : Amadou Ba voit « un parti identifié entièrement à un homme »

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XALIMANEWS: Le lancement officiel de Kiiraay – Les Patriotes Républicains, le nouveau parti du président Bassirou Diomaye Faye, continue de susciter des réactions au sein de Pastef. Cette fois, c’est Amadou Ba, chargé de la communication du parti dirigé par Ousmane Sonko, qui est monté au créneau pour critiquer l’identité visuelle et le positionnement du nouveau mouvement politique.

Dans une publication diffusée sur les réseaux sociaux, le responsable de la communication de Pastef s’est attaqué à l’affiche officielle présentée lors de la cérémonie de lancement. Selon lui, celle-ci illustre une personnalisation excessive du nouveau parti autour du chef de l’État.

« Qui a dit messianisme ? Du parti-État au parti-Homme », écrit-il en introduction, avant d’inviter les observateurs à examiner l’affiche officielle.

Pour Amadou Ba, le sous-titre « Nouveau parti du Président Bassirou Diomaye Faye », associé à la photo du chef de l’État, témoigne d’une identification totale de la formation politique à une seule personne.

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« Voilà un parti qui est identifié entièrement à un homme, son propriétaire : un Parti-Homme », a-t-il déclaré.

À travers cette sortie, le chargé de la communication de Pastef semble dénoncer une rupture avec les principes de gouvernance et de fonctionnement des partis politiques défendus jusque-là par les anciens compagnons de lutte.

Cette réaction intervient au lendemain du lancement officiel de Kiiraay – Les Patriotes Républicains, présenté par le président Bassirou Diomaye Faye comme une formation politique ouverte, fondée sur les valeurs d’éthique, de transparence et de service de l’intérêt général.

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