Avec un onze offensif, les Lions visent la qualification contre le Soudan du Sud: voici la composition officielle des Lions

Le Sénégal est à la croisée des chemins. À Djouba, ce vendredi, les Lions de la Teranga affrontent le Soudan du Sud dans un match décisif pour leur qualification à la Coupe du monde 2026. Une victoire pourrait suffire à envoyer les champions d’Afrique 2021 vers les États-Unis, le Canada et le Mexique, à condition que la RDC ne s’impose pas face au Togo.

Pour cette neuvième et avant-dernière journée des qualifications de la zone Afrique, le sélectionneur Pape Thiaw a composé un onze résolument offensif, malgré plusieurs absences notables dans l’entrejeu. Privé de Pape Gueye, Lamine Camara et Habib Diarra, le technicien sénégalais a opté pour un schéma en 4-2-3-1, misant sur la densité offensive pour faire la différence.

Une équipe offensive malgré les absences

Edouard Mendy reste titulaire dans les cages, protégé par une défense à quatre composée de Krépin Diatta et Malick Diouf sur les côtés, avec Kalidou Koulibaly et Moussa Niakhaté dans l’axe. Le duo Idrissa Gana Gueye – Pape Matar Sarr formera le double pivot au milieu, apportant équilibre et couverture défensive.

Devant, l’animation offensive repose sur le trio Ismaila Sarr – Iliman Ndiaye – Sadio Mané, en soutien de Nicolas Jackson, titularisé à la pointe de l’attaque. Une configuration qui laisse peu de doute sur les intentions des Lions : marquer vite, fort et se rapprocher de la qualification sans attendre le dernier match contre la Mauritanie.

La composition officielle des Lions :
E. Mendy – Diatta, Koulibaly, Niakhaté, M. Diouf – P. Matar Sarr, Gana Gueye – I. Sarr, Iliman Ndiaye, Sadio Mané – Nicolas Jackson

Une opportunité à saisir dès ce soir

Avec 18 points potentiels à prendre dans ce groupe, les Lions comptent sur un faux pas de la RDC face au Togo pour valider leur billet avant la 10e et dernière journée. En cas de victoire combinée à un match nul ou une défaite des Léopards, le Sénégal serait officiellement qualifié pour sa troisième participation consécutive à une phase finale de Coupe du monde.

Un scénario idéal que Pape Thiaw et ses hommes veulent concrétiser sans attendre, dans un stade hostile mais à leur portée. Reste à transformer l’essai sur le terrain.

