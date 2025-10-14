Sports

Coupe du Monde 2026 Le Cap-Vert écrit l’histoire du football africain !

C’est un exploit majuscule que viennent de réaliser les Requins Bleus. Le Cap-Vert s’est imposé avec autorité (3-0) face à l’Eswatini, validant ainsi sa qualification historique pour la Coupe du Monde 2026, la première de son histoire.

Sur la pelouse de Praia, l’ambiance était électrique. Portés par un public en transe, les hommes de Pedro Brito “Bubista” ont fait la différence en seconde période grâce à Livramento (48’), Semedo (54’) et Stopira (90+4’). Ce succès vient couronner un parcours presque parfait : 23 points au compteur, une première place méritée dans le groupe D, et une génération dorée récompensée.

Une épopée symbolique pour un petit archipel

Avec une population d’à peine 600 000 habitants, le Cap-Vert devient la deuxième plus petite nation de l’histoire à se qualifier pour une Coupe du Monde. Un accomplissement remarquable qui témoigne de la progression fulgurante du football cap-verdien ces dernières années.

Ce pays insulaire de l’Atlantique, longtemps discret sur la scène internationale, a su bâtir une équipe talentueuse et disciplinée, composée en grande partie de joueurs évoluant dans les championnats européens. Leur cohésion, leur rigueur et leur fierté nationale ont fait la différence.

Un rêve devenu réalité

Pour le sélectionneur Bubista, cette qualification est « le fruit du travail, du sacrifice et de la foi d’un peuple qui n’a jamais cessé d’y croire ». Dans les rues de Praia, Mindelo ou Santa Maria, la fête s’est immédiatement emparée des habitants : chants, drapeaux, klaxons… tout un peuple uni derrière son équipe.

Le Cap-Vert rejoint ainsi le cercle fermé des nations africaines qualifiées pour le Mondial 2026, qui se tiendra entre les États-Unis, le Canada et le Mexique. Une aventure qui s’annonce historique pour ce petit archipel devenu grand.

Un nouveau chapitre s’ouvre pour le football cap-verdien : celui des rêves planétaires.

