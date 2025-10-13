FMI–Banque mondiale : Aïssata TALL SALL  élue Premier Vice-Président du Réseau parlementaire

À l’occasion de l’ouverture officielle des Rencontres Annuelles du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale, le nouveau bureau du Réseau parlementaire a été installé. À cette occasion, une élue sénégalaise a été portée à un poste stratégique au sein de l’organisation.

La parlementaire, également avocate de formation, ancienne ministre et maire, a été élue Premier Vice-Président du Réseau, marquant ainsi une reconnaissance internationale de son expérience et de son engagement sur les questions de gouvernance économique.

« Je mesure l’honneur qui m’est fait et la responsabilité qui m’incombe », a-t-elle déclaré, remerciant ses collègues pour cette marque de confiance. Elle a exprimé sa volonté de mettre à profit sa triple expertise – juridique, administrative et législative – au service du Réseau.

Elle a également affirmé son intention d’examiner avec rigueur les politiques, projets et programmes mis en œuvre par le FMI et la Banque mondiale en lien avec les États membres, avec une attention particulière portée aux besoins des populations, des femmes, des jeunes et du secteur privé, moteur essentiel de croissance inclusive.

Ce mandat intervient à un moment clé, alors que les institutions de Bretton Woods multiplient les concertations avec les pays partenaires pour faire face aux défis économiques mondiaux, aux inégalités persistantes et aux transitions nécessaires dans les secteurs de l’énergie, de l’emploi et de l’innovation.