Culture

Cheikh Lô salue le geste du ministre de la Culture après la distinction de son album “Maame”

Xalima
By
Xalima
ByXalima
Follow:
No Comments
2 Min Read

L’artiste sénégalais Cheikh Ndigël Lô a exprimé sa profonde gratitude à l’endroit du ministre de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme, Amadou Ba, à la suite du communiqué officiel publié par le ministère pour saluer la performance internationale de son dernier album “Maame”.

Dans un message empreint d’émotion, Cheikh Lô a rappelé qu’au fil de sa carrière, il a eu l’honneur de recevoir plusieurs distinctions à travers le monde, parfois plus prestigieuses, mais rarement reconnues officiellement par les autorités culturelles nationales. C’est pourquoi, souligne-t-il, cette marque d’attention du ministère a une valeur toute particulière à ses yeux.

“Ce communiqué du Ministre est donc très significatif pour moi. Je tiens à remercier chaleureusement Monsieur Amadou Ba pour cette attention et pour son engagement à valoriser la culture sénégalaise et ceux qui la portent au-delà de nos frontières”, a déclaré le musicien.

L’artiste, dont l’album “Maame” vient d’être consacré numéro un du prestigieux Transglobal World Music Chart pour le mois d’octobre 2025, a également salué la reconnaissance d’un travail collectif, associant ses musiciens, son fils et ingénieur du son Massamba Lô, ainsi que toute l’équipe de production.

Le communiqué du ministère, diffusé la veille, exprimait la fierté du gouvernement du Sénégal face à cette distinction internationale qui honore la musique et la culture nationales. Cheikh Lô, figure emblématique de la world music sénégalaise, voit dans cette reconnaissance officielle un signe d’encouragement et un symbole de continuité entre les artistes et les institutions culturelles du pays.

DEPECHES

Djinaky : le nom de Didier Awadi gravé dans la pierre d’un complexe socio-culturel
Youssou N’Dour célèbre ses 66 ans
Hommage à Mame Abdou Aziz Sy Dabakh : un guide éternel pour la communauté tidiane et la nation sénégalaise
Moussa Bala Fofana conduit la délégation gouvernementale à Touba pour rendre hommage à Serigne Ahmadou Mokhtar Mbacké
Share This Article
Previous Article Coupe du Monde 2026 Le Cap-Vert écrit l’histoire du football africain !
Next Article Dégradation de la note du Sénégal : Mamadou Abib Diop appelle à la résilience et à la souveraineté économique
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

PolitiqueXalima TV

Habib Sy : “Macky Sall est maîtrisable” la question des missions politiques à l’étranger sous le feu des critiques

By
Xalima
PolitiqueXalima TV

ONU -Diplomatie : Dr Daouda Ngom appelle Macky Sall à plus de retenue et d’élégance républicaine

By
Xalima
CelebritesXalima TV

Massamba, fils de Cheikh Lô, témoigne de sa blessure lors des événements politiques de 2023

By
Xalima
ActualitesXalima TV

Voici la vidéo de Me Bamba Cissé arme à la main qui affole la toile !

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

Culture

Sortie du livre « confidences d’une légende du basketball » : Mame Maty Mbengue, les secrets d’une championne

Culture

Conseil Régional du COSKAS de Dakar : La présence remarquée de Khouraichi Thiam

Culture

Le conte : Mille facettes pour éveiller l’enfant

A la UneCulture

YOOTE ET WURE : jeux traditionnels wolof et mandingue : la science en s’amusant

Previous Next
A LIRE AUSSI
Sports

Édouard Mendy forfait pour le match contre la Mauritanie

Sports

Coupe du Monde 2026 Le Cap-Vert écrit l’histoire du football africain !

A la Une Football

Pape Thiaw et ses joueurs offrent des billets aux fans pour faire vibrer le stade

A la Une Football

Avec un onze offensif, les Lions visent la qualification contre le Soudan du Sud: voici la composition officielle des Lions

Sports

Les Lions en pleine forme avant les dernières batailles des éliminatoires du Mondial 2026