Cheikh Lô salue le geste du ministre de la Culture après la distinction de son album “Maame”

L’artiste sénégalais Cheikh Ndigël Lô a exprimé sa profonde gratitude à l’endroit du ministre de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme, Amadou Ba, à la suite du communiqué officiel publié par le ministère pour saluer la performance internationale de son dernier album “Maame”.

Dans un message empreint d’émotion, Cheikh Lô a rappelé qu’au fil de sa carrière, il a eu l’honneur de recevoir plusieurs distinctions à travers le monde, parfois plus prestigieuses, mais rarement reconnues officiellement par les autorités culturelles nationales. C’est pourquoi, souligne-t-il, cette marque d’attention du ministère a une valeur toute particulière à ses yeux.

“Ce communiqué du Ministre est donc très significatif pour moi. Je tiens à remercier chaleureusement Monsieur Amadou Ba pour cette attention et pour son engagement à valoriser la culture sénégalaise et ceux qui la portent au-delà de nos frontières”, a déclaré le musicien.

L’artiste, dont l’album “Maame” vient d’être consacré numéro un du prestigieux Transglobal World Music Chart pour le mois d’octobre 2025, a également salué la reconnaissance d’un travail collectif, associant ses musiciens, son fils et ingénieur du son Massamba Lô, ainsi que toute l’équipe de production.

Le communiqué du ministère, diffusé la veille, exprimait la fierté du gouvernement du Sénégal face à cette distinction internationale qui honore la musique et la culture nationales. Cheikh Lô, figure emblématique de la world music sénégalaise, voit dans cette reconnaissance officielle un signe d’encouragement et un symbole de continuité entre les artistes et les institutions culturelles du pays.