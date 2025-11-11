A la UnePolitique

Aminata Touré relaie la lettre du président Diomaye Faye et salue le travail d’Aïda Mbodj

diatiger
By
diatiger
1 Comment
1 Min Read

La nouvelle superviseure générale de la coalition “Diomaye Président”, Dr Aminata Touré, a adressé un message aux leaders de la coalition, ce lundi, à la suite de sa désignation par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye.

Dans cette note, elle a partagé la lettre officielle du chef de l’État annonçant la réorganisation de la coalition et le remplacement d’Aïda Mbodj à sa tête.

« Chers leaders de la Coalition Diomaye Président, je voudrais partager avec vous cette lettre du président de notre coalition, Son Excellence Bassirou Diomaye Faye. Je saisis l’occasion pour remercier Mme Aïda Mbodj pour le travail accompli. Cordialement à tous », écrit Dr Aminata Touré.

Cette correspondance marque la première communication officielle de l’ancienne Première ministre depuis sa nomination à la tête du processus de restructuration. Elle intervient dans un contexte de recomposition interne visant à rendre la coalition plus performante et mieux alignée sur l’action gouvernementale conduite par le Premier ministre Ousmane Sonko.

Previous Article Réorganisation de la coalition “Diomaye Président” : Dr Aïssatou Mbodj renvoie à Sonko
Next Article Diomaye Faye rappelé à l’ordre par PASTEF : la présidence de la coalition, c’est Aida Mbodj !
1 Comment

  • Pourquoi dire docteur ?
    Le titre de docteur est réservé à ceux ou celles qui ont soutenu une thèse de doctorat, ce qui n’est pas le cas de madame Touré alors pourquoi persister ?
    Elle est méritoire surement a d’autres titres, mais elle n’a jamais été docteur.

    Reply

