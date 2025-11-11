Aminata Touré relaie la lettre du président Diomaye Faye et salue le travail d’Aïda Mbodj

La nouvelle superviseure générale de la coalition “Diomaye Président”, Dr Aminata Touré, a adressé un message aux leaders de la coalition, ce lundi, à la suite de sa désignation par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye.

Dans cette note, elle a partagé la lettre officielle du chef de l’État annonçant la réorganisation de la coalition et le remplacement d’Aïda Mbodj à sa tête.

« Chers leaders de la Coalition Diomaye Président, je voudrais partager avec vous cette lettre du président de notre coalition, Son Excellence Bassirou Diomaye Faye. Je saisis l’occasion pour remercier Mme Aïda Mbodj pour le travail accompli. Cordialement à tous », écrit Dr Aminata Touré.

Cette correspondance marque la première communication officielle de l’ancienne Première ministre depuis sa nomination à la tête du processus de restructuration. Elle intervient dans un contexte de recomposition interne visant à rendre la coalition plus performante et mieux alignée sur l’action gouvernementale conduite par le Premier ministre Ousmane Sonko.