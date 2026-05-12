A la UneÉconomie

Dette du Sénégal : Diomaye Faye échange avec Kristalina Georgieva à Nairobi, ce qu’il faut savoir

Lesenegalaislibre
By
Lesenegalaislibre
3 Min Read

XALIMANEWS: Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a rencontré, mardi à Nairobi, Kristalina Georgieva, en marge du sommet Africa Forward. Les discussions ont principalement porté sur la situation de la dette du Sénégal et les pistes de solution envisagées avec le Fonds monétaire international.

Selon la présidence sénégalaise, cette question constitue actuellement l’un des dossiers prioritaires du chef de l’État, qui suit personnellement les négociations « au plus haut niveau » afin de trouver « la meilleure issue pour le pays ».

Le Sénégal est engagé dans des discussions avec le Fonds monétaire international en vue d’un nouvel accord, après la découverte d’une dette cachée attribuée au précédent régime. Cette situation avait conduit à la suspension du précédent programme entre Dakar et l’institution de Bretton Woods.

Le sommet « Africa Forward : partenariats entre l’Afrique et la France pour l’innovation et la croissance » est une initiative conjointe des gouvernements français et kényan. Organisé au Kenyatta International Convention Centre, il réunit une trentaine de chefs d’État et de gouvernement autour des enjeux économiques, diplomatiques et stratégiques du continent africain.

DEPECHES

FONGIP : Ndèye Fatou Mbodj met en avant le rôle stratégique des garanties financières
Dette du Sénégal : Alioune Tine appelle à poursuivre les négociations avec le FMI
Code du sport : l’Assemblée nationale adopte une réforme historique pour moderniser le sport sénégalais
Sommet Africa Forward : rencontre stratégique entre Diomaye Faye et Emmanuel Macron

Cette rencontre intervient près de dix ans après le discours prononcé par le président français Emmanuel Macron à Ouagadougou, dans lequel il appelait à un partenariat renouvelé entre l’Afrique et la France, basé sur une logique « gagnant-gagnant » impliquant également le secteur privé, la société civile, le monde culturel et sportif.

Les organisateurs expliquent que le sommet vise à renforcer des partenariats mutuellement avantageux entre la France et les pays africains, à travers des solutions portées conjointement par les États, les organisations internationales, les entrepreneurs, les investisseurs et la société civile.

La première journée a été consacrée aux échanges avec les acteurs non étatiques, notamment les représentants du secteur privé, du monde de la culture et du sport. Une quarantaine de dirigeants d’entreprises africaines et françaises ont également pris part à une rencontre économique organisée en marge de la plénière d’ouverture.

Les discussions porteront notamment sur la réforme de l’architecture financière internationale, la transition énergétique, l’industrialisation verte, l’économie bleue, la connectivité, l’intelligence artificielle, l’agriculture durable et la santé.

Les enjeux liés à la formation, à l’emploi des jeunes, à la souveraineté économique et à la compétitivité figurent également parmi les thèmes majeurs du sommet. Les questions de paix et de sécurité, en soutien aux médiations africaines et aux initiatives de l’Union africaine, seront aussi abordées.

Certaines conclusions du sommet Africa Forward devraient contribuer à la préparation du prochain sommet du G7, prévu à Évian du 15 au 17 juin.

Share This Article
Previous Article Et si Mari Ndiaye était la pièce que l’équipe nationale refuse de voir ? (Par Saloum Saloum bi)
- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

Xalima TV

Face cachée de l’immigration au Canada, du rêve au cauchemar”il faut se préparer mentalement” H. Keita

By
Xalima
LutteXalima TV

La reaction de Balla Gaye après la victoire de Sa Thiès sur Modou lô

By
Xalima
Xalima TV

Les avocats annoncent souvent un recours devant le Tribunal Arbitral du Sport, qui est la plus haute juridiction en matière de litiges sportifs.

By
Xalima
Xalima TV

Voici Pourquoi Certains Ne Seront JAMAIS Riches ! Dr Mamane Oumarou

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

A la UnePolitique

Mbour, Médina, Grand Théâtre, Fouta : un week-end de démonstrations de force politique au Sénégal

A la UnePolitique

Farba Ngom : « Je pardonne ceux qui m’ont calomnié et même ceux qui voulaient en finir avec moi »

A la UneActualites

Diomaye Faye a quitté Dakar ce matin pour le sommet Africa Forward

A la UnePolitique

Meeting de Mbour : Bassirou Diomaye Faye veut fédérer toutes les forces autour du Sénégal

Previous Next
A LIRE AUSSI
Football Opinions

Et si Mari Ndiaye était la pièce que l’équipe nationale refuse de voir ? (Par Saloum Saloum bi)

Lutte

Urgent: le lutteur Fils de Mbaye Gueye victime d’un grave accident 

Sports

Assemblée nationale : le projet de Code du sport examiné ce lundi

Lutte

« Mon combat royal m’a promu empereur de la lutte sénégalaise » — Gris Bordeaux

Sports

Mondial 2026 : la FIFA annonce trois cérémonies d’ouverture entre Mexico, Toronto et Los Angeles