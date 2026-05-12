Dette du Sénégal : Diomaye Faye échange avec Kristalina Georgieva à Nairobi, ce qu’il faut savoir

XALIMANEWS: Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a rencontré, mardi à Nairobi, Kristalina Georgieva, en marge du sommet Africa Forward. Les discussions ont principalement porté sur la situation de la dette du Sénégal et les pistes de solution envisagées avec le Fonds monétaire international.

Selon la présidence sénégalaise, cette question constitue actuellement l’un des dossiers prioritaires du chef de l’État, qui suit personnellement les négociations « au plus haut niveau » afin de trouver « la meilleure issue pour le pays ».

Le Sénégal est engagé dans des discussions avec le Fonds monétaire international en vue d’un nouvel accord, après la découverte d’une dette cachée attribuée au précédent régime. Cette situation avait conduit à la suspension du précédent programme entre Dakar et l’institution de Bretton Woods.

Le sommet « Africa Forward : partenariats entre l’Afrique et la France pour l’innovation et la croissance » est une initiative conjointe des gouvernements français et kényan. Organisé au Kenyatta International Convention Centre, il réunit une trentaine de chefs d’État et de gouvernement autour des enjeux économiques, diplomatiques et stratégiques du continent africain.

Cette rencontre intervient près de dix ans après le discours prononcé par le président français Emmanuel Macron à Ouagadougou, dans lequel il appelait à un partenariat renouvelé entre l’Afrique et la France, basé sur une logique « gagnant-gagnant » impliquant également le secteur privé, la société civile, le monde culturel et sportif.

Les organisateurs expliquent que le sommet vise à renforcer des partenariats mutuellement avantageux entre la France et les pays africains, à travers des solutions portées conjointement par les États, les organisations internationales, les entrepreneurs, les investisseurs et la société civile.

La première journée a été consacrée aux échanges avec les acteurs non étatiques, notamment les représentants du secteur privé, du monde de la culture et du sport. Une quarantaine de dirigeants d’entreprises africaines et françaises ont également pris part à une rencontre économique organisée en marge de la plénière d’ouverture.

Les discussions porteront notamment sur la réforme de l’architecture financière internationale, la transition énergétique, l’industrialisation verte, l’économie bleue, la connectivité, l’intelligence artificielle, l’agriculture durable et la santé.

Les enjeux liés à la formation, à l’emploi des jeunes, à la souveraineté économique et à la compétitivité figurent également parmi les thèmes majeurs du sommet. Les questions de paix et de sécurité, en soutien aux médiations africaines et aux initiatives de l’Union africaine, seront aussi abordées.

Certaines conclusions du sommet Africa Forward devraient contribuer à la préparation du prochain sommet du G7, prévu à Évian du 15 au 17 juin.