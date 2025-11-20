Affaire Madiambal Diagne : la Chambre d’accusation financière ordonne la libération de Serigne Omar Mbaye

Un nouveau rebondissement intervient dans l’affaire impliquant le journaliste et patron de presse Madiambal Diagne. Selon des informations rapportées par Libération, la Chambre d’accusation financière a décidé d’ordonner la remise en liberté de Serigne Omar Mbaye, souvent présenté comme le marabout proche du journaliste.

Arrêté dans le cadre de l’enquête en cours, Serigne Omar Mbaye bénéficie désormais d’une liberté provisoire. Cette décision ne le soustrait toutefois pas aux obligations judiciaires : il reste placé sous un contrôle judiciaire strict, dont les modalités n’ont pas encore été rendues publiques. Parmi les mesures généralement associées à ce régime figurent l’interdiction de sortie du territoire, l’obligation de se présenter régulièrement auprès des autorités ou encore des restrictions de contact.

Ce développement s’inscrit dans un dossier suivi de près par l’opinion publique, compte tenu de la personnalité de Madiambal Diagne, figure influente du paysage médiatique sénégalais. Pour l’heure, aucune réaction officielle n’a été communiquée par la défense ni par les autorités judiciaires.

La suite de la procédure déterminera les implications de cette décision sur l’ensemble de l’affaire, alors que les investigations se poursuivent toujours.