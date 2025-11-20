A la UneActualites

Affaire Madiambal Diagne : la Chambre d’accusation financière ordonne la libération de Serigne Omar Mbaye

diatiger
By
diatiger
1 Comment
1 Min Read

Un nouveau rebondissement intervient dans l’affaire impliquant le journaliste et patron de presse Madiambal Diagne. Selon des informations rapportées par Libération, la Chambre d’accusation financière a décidé d’ordonner la remise en liberté de Serigne Omar Mbaye, souvent présenté comme le marabout proche du journaliste.

Arrêté dans le cadre de l’enquête en cours, Serigne Omar Mbaye bénéficie désormais d’une liberté provisoire. Cette décision ne le soustrait toutefois pas aux obligations judiciaires : il reste placé sous un contrôle judiciaire strict, dont les modalités n’ont pas encore été rendues publiques. Parmi les mesures généralement associées à ce régime figurent l’interdiction de sortie du territoire, l’obligation de se présenter régulièrement auprès des autorités ou encore des restrictions de contact.

Ce développement s’inscrit dans un dossier suivi de près par l’opinion publique, compte tenu de la personnalité de Madiambal Diagne, figure influente du paysage médiatique sénégalais. Pour l’heure, aucune réaction officielle n’a été communiquée par la défense ni par les autorités judiciaires.

La suite de la procédure déterminera les implications de cette décision sur l’ensemble de l’affaire, alors que les investigations se poursuivent toujours.

Share This Article
Previous Article La Coordination de Mimi 2024 réplique aux critiques de Falilou Keïta
Next Article Plainte dans le dossier ASER : Thierno Alassane Sall entendu par la Section de recherches
1 Comment

  • C’est juste une façon de préparer l’opinion publique sénégalaise à la prochaine décharge de madiambal Diagne sur les accusations portées contre lui. Dans les prochains mois toutes les procédures enclenchées dans le cadre de la reddition des comptes vont tombées à l’eau. Diomaye Faye a donné le pouvoir aux voleurs de la République et de réconcilier avec ceux qui ont mis ce pays à terre..

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

A la UneXalima TV

Ayib Daffé recadre Diomaye Faye : “Sans Pastef, aucune coalition n’existerait aujourd’hui”

By
Xalima
SportsXalima TV

Montréal célèbre la lutte sénégalaise : un festival historique signé Beuz Pro

By
Xalima
PolitiqueXalima TV

Abdou MBOW: “Nous avons un Premier ministre qui a un problème psychologique avec la verité”

By
Xalima
A la UnePolitique

Tera-meeting : une démonstration de force pour gérer les tensions internes plutôt que les priorités du peuple, selon Maurice Soudieck Dione, politologue invité d’Objection (Sud FM)

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

A la UneActualites

Luanda : un entretien entre Diomaye Faye et Tshisekedi centré sur la coopération et les enjeux continentaux

A la UneActualites

Contrôle parlementaire : le Premier ministre convoqué devant les députés vendredi 28 novembre

A la UneSociete

Pouponnières au Sénégal : les propos de Ndella Madior Diouf relancent le débat sur le cadre juridique

Actualites

Développement et investissements : la BERD confirme son installation au Sénégal

Previous Next
A LIRE AUSSI
Football Sports

Colère sur le terrain : Gana Guèye gifle un coéquipier et reçoit un carton rouge direct

A la Une Football

Le Sénégal dépose sa candidature pour accueillir la CAN entre 2031 et 2035

Football Sports

Achraf Hakimi, Ballon d’Or africain 2025 : la consécration d’un leader

Football Sports

Classement FIFA : le Japon dépasse le Sénégal, mais les Lions restent en chapeau 2

Football Sports

Record historique : le Sénégal écrase le Kenya et signe sa plus large victoire