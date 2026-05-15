À Cap Skirring, la gendarmerie met fin à un rassemblement du pasteur « Nando » impliquant des enfants

XALIMANEWS: Les éléments de la gendarmerie de Cap Skirring sont intervenus pour mettre fin à un rassemblement organisé par un pasteur, suscitant de nombreuses interrogations au sein de la population locale.

Selon Libération, l’événement était animé par un homme connu sous le nom de « Nando », de son vrai nom Fernando Gomis, qui affirme encadrer des activités religieuses destinées à des enfants.

Interrogé sur la nature de ces activités, il soutient qu’il s’agit simplement d’enseignements religieux. « On leur apprend la parole de Dieu. Aucune contrainte n’est exercée sur eux ou leurs parents », a-t-il déclaré, cherchant à dissiper toute polémique autour de ces rassemblements.

Cependant, la situation a pris une autre tournure lorsqu’un parent, inquiet de la disparition de son enfant, a alerté les forces de l’ordre. Après avoir retrouvé l’enfant sur les lieux du rassemblement, la gendarmerie a été saisie et a décidé d’intervenir.

Les forces de sécurité ont ainsi mis fin à l’activité, dans un contexte marqué par des inquiétudes sur les conditions d’encadrement des enfants présents.

L’affaire suscite de nombreuses réactions dans la localité, certains habitants appelant à plus de vigilance autour des activités religieuses impliquant des mineurs, tandis que d’autres demandent de faire la lumière sur les faits avant toute conclusion hâtive.