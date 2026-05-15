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Les révélations de Madiambal : PETROSEN sous la pression d’une échéance de 165 milliards FCFA

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XALIMANEWS: Le journaliste Madiambal Diagne a affirmé, dans une publication sur X, que la société nationale PETROSEN serait confrontée à une forte pression financière.

Selon lui, un consortium de créanciers exigerait de PETROSEN le paiement de 165 milliards FCFA à la date du 27 mai 2026.

Toujours d’après la publication de Madiambal, le président Bassirou Diomaye Faye aurait tenté d’obtenir l’appui de la Banque Ouest Africaine de Développement afin de trouver une solution à cette situation, mais sans succès.

Le journaliste soutient également que la BOAD ne pourrait plus intervenir en faveur du Sénégal après avoir déjà accompagné le pays lors de la dernière échéance des Eurobonds.

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À ce stade, aucune réaction officielle des autorités sénégalaises ou de PETROSEN n’a été enregistrée concernant ces déclarations relayées sur les réseaux sociaux.

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