Boulangerie : la tension monte autour de la baguette à 150 FCFA

XALIMANEWS: Le secteur de la boulangerie au Sénégal traverse une zone de fortes tensions, sur fond de contestation du prix du pain et de hausse des coûts de production.

Selon WalfQuotidien, la Fédération nationale des boulangers du Sénégal appelle à la tenue d’un conseil interministériel consacré à la filière du pain. Les professionnels menacent, en parallèle, de revoir les prix à la hausse, estimant que les conditions actuelles ne sont plus viables.

De son côté, Le Quotidien parle d’une « colère des boulangers » et relance le débat sur la « baguette à 150 FCFA », devenue source de polémique dans un contexte économique tendu marqué par la hausse continue des charges.

Le Soleil abonde dans le même sens, indiquant que les acteurs du secteur jugent désormais « intenable » le maintien du prix actuel de la baguette de 190 grammes, face à l’augmentation des coûts des intrants