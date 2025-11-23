Ayib Daffé recadre Diomaye Faye : “Sans Pastef, aucune coalition n’existerait aujourd’hui”

Dans cette édition d’« Objection » sur Sud FM, menée par le journaliste Baye Omar Gueye, Ayib Daffé hausse le ton et adresse un recadrage ferme au président Diomaye Faye. Le chef de file parlementaire dénonce des « méthodes peu orthodoxes » qu’il attribue au chef de l’État et rappelle une réalité qu’il estime incontournable : c’est grâce à Pastef que l’actuelle coalition a pu voir le jour. Une prise de position forte qui annonce un échange intense, précis et sans détour.