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Vers un retour stratégique de Ousmane Sonko à l’Assemblée nationale ?

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XALIMANEWS: La députée de Yacine Samb, plus connue sous le nom de « Yacine la Linguère », a publié un message qui fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux et relance les débats autour du futur politique de Ousmane Sonko.

Dans sa publication, l’élue déclare : « Peu importe le talent d’un danseur, il arrive toujours un moment où il doit laisser la place. Diomaye a pris sa décision ; El Malick, c’est à toi maintenant de montrer toute l’étendue de tes capacités. »

Selon le journal Les Échos, cette sortie est loin d’être anodine. Le quotidien estime que la parlementaire ferait subtilement allusion à un éventuel retour d’Ousmane Sonko à l’Assemblée nationale, lui qui avait mis entre parenthèses son mandat de député obtenu en 2024.

Toujours d’après le journal, le message adressé à El Malick Ndiaye pourrait être interprété comme un appel implicite à quitter la présidence de l’Assemblée nationale afin d’ouvrir la voie à l’élection d’Ousmane Sonko à ce poste stratégique.

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Mais un tel scénario reste encore très hypothétique et pourrait se heurter à de nombreux obstacles politiques, souligne le quotidien

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