ActualitesXalima TVRéaction de Ahmed Khalifa NIASSE sur le problème DIOMAYE-SONKO “PR kén douko wakh démissionne ma tok Last updated: December 4, 2025 5:49 am ByXalimaByXalimaFollow: 1 Comment Last updated: December 4, 2025 Share 0 Min Read SHARE Réaction de Ahmed Khalifa NIASSE sur le problème DIOMAYE-SONKO “PR kén douko wakh démissionne ma tok Share This Article Email Copy Link Print Previous Article Tensions politiques : Cheikh Bara Ndiaye répond à Abdourahmane Diouf Next Article Affaire Doro Gaye : Paris rouvre le dossier en urgence après les garanties du Sénégal 1 CommentCet homme est coutumier des bêtises. Il est volatile. Je n’accorde aucune considération à Ahmet khalifa niasse. Il parle de ce qu’il ne sait pas. ZÉRO. On s’en fout du point de ton père ou de ton grand -père. Merde !!!ReplyLeave a Reply Cancel replyYour email address will not be published. Required fields are marked * Recipe Rating Recipe Rating Comment *Name * Email * Website Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment. Δ- Advertisement -LES PLUS LUS Affaire Pape Cheikh et Cie : l’enquête s’élargit après les résultats médicaux de Zale Mbaye UCAD : le Collectif des amicales rejette la réouverture partielle du campus et appelle au boycott Keur Massar : tensions ouvertes entre Dr Seydou Diallo et Waly Diouf Bodian au sein de PASTEF Sous le feu des critiques, Sonko devant les députés aujourd’hui Dernière minute: Pape Birame Bigué Ndiaye est libre, ce qu’il faut retenir Affaire Pape Cheikh Diallo : Dabakh livre des noms, d’autres interpellations en vue Louga : attaque sauvage contre un commerçant dans sa maison en pleine nuit, 50 millions emportés Affaire Pape Cheikh Diallo : y a-t-il une femme parmi les interpellés ? Affaire Pape Cheikh et Cie/ Groupes WhatsApp et rencontres sexuelles : la gendarmerie remonte une organisation structurée Ouverture de la ligne Montréal-Dakar d’Air Transat : L’Aviation civile canadienne en mission à Dakar- Advertisement -XALIMA TV A la UneCelebrites Rupture entre Walfadjri et Solution TV SA : Sa Ndiogou fait des révélations fracassantes By Xalima January 23, 2026 ActualitesFootball CAN 2025 : Vol Retour des Lions du Sénégal, Champions d’Afrique – JEUDI 22 JANVIER 2026 By Xalima January 23, 2026 InternationalXalima TV Gabon : des licenciements ordonnés après une inspection matinale du président By diatiger December 17, 2025 ActualitesXalima TV Réaction de Ahmed Khalifa NIASSE sur le problème DIOMAYE-SONKO “PR kén douko wakh démissionne ma tok By Xalima December 4, 2025
Cet homme est coutumier des bêtises. Il est volatile.
Je n’accorde aucune considération à Ahmet khalifa niasse. Il parle de ce qu’il ne sait pas.
ZÉRO.
On s’en fout du point de ton père ou de ton grand -père. Merde !!!