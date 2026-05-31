Mi-temps : les États-Unis mènent 2-1, Sadio Mané maintient le Sénégal en vie

XALIMANEWS: Menés 2 buts à 0 après une première demi-heure compliquée, les Lions du Sénégal ont retrouvé de l’espoir juste avant la pause. À la 44e minute, Sadio Mané a relancé les siens en inscrivant le but du 2-1 sur une passe décisive de Habib Diarra.

Les hommes de Pape Thiaw regagnent ainsi les vestiaires avec un seul but de retard dans cette rencontre amicale disputée à Charlotte, aux États-Unis, à quelques jours du coup d’envoi de la Coupe du monde 2026. Le Sénégal et les États-Unis s’affrontent au Bank of America Stadium dans le cadre des derniers matchs de préparation avant le Mondial. ￼

Les Lions devront afficher un tout autre visage en seconde période pour espérer renverser la situation et éviter une défaite face à la sélection américaine.