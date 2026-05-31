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États-Unis 3-2 Sénégal : les Lions s’inclinent à Charlotte pour leur premier match de préparation

XALIMANEWS: Le Sénégal a concédé une défaite face aux États-Unis (3-2), ce samedi à Charlotte, lors de son premier match de préparation. Menés au score, les Lions ont tenté de revenir dans la rencontre, notamment grâce à une réalisation de Sadio Mané, mais n’ont finalement pas réussi à éviter la défaite.

Les hommes de Pape Thiaw quittent la Caroline du Nord avec des enseignements à tirer avant leur prochaine sortie.

Le groupe sénégalais met désormais le cap sur le Texas, où il affrontera l’Arabie saoudite le 9 juin prochain dans le cadre de son deuxième match amical de préparation.

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