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États-Unis – Sénégal : Pape Thiaw dévoile son onze de départ

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XALIMANEWS: L’équipe nationale du Sénégal affronte les États-Unis ce samedi au Boa Stadium de Charlotte dans le cadre d’un match amical international entrant dans la préparation des Lions pour les prochaines échéances.

Pour cette rencontre prévue à 19h30 GMT, le sélectionneur national Pape Thiaw a opté pour un onze mêlant expérience et jeunesse, avec Sadio Mané qui portera le brassard de capitaine.

Dans les buts, Mory Diaw est titularisé. La défense sera composée de Mamadou Sarr, Abdoulaye Seck, Krépin Diatta et Ismaïla Jakobs.

Au milieu de terrain, Lamine Camara, Bara Samb Ndiaye et Habib Diarra auront la responsabilité d’animer le jeu et d’assurer l’équilibre de l’équipe.

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En attaque, le capitaine Sadio Mané sera accompagné d’Iliman Ndiaye et de Nicolas Jackson pour tenter de faire la différence face à la sélection américaine.

Sur le banc, Pape Thiaw pourra compter sur plusieurs options avec Pape Mamadou Sy, El Hadji Malick Diouf, Moussa Niakhaté, Moustapha Mbow, Ilay Camara, Pape Matar Sarr, Assane Diao, Bamba Dieng et Chérif Ndiaye.

Ce match amical constitue un test important pour les Lions, qui cherchent à peaufiner leurs automatismes et à confirmer leur montée en puissance avant les prochaines compétitions internationales.

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