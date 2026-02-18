Dernière minute: Abdou Nguer placé sous mandat de dépôt, le jour du jugement connu

XALIMANEWS: Le chroniqueur Abdou Nguer a été placé sous mandat de dépôt dans le cadre de la procédure judiciaire ouverte à la suite de ses déclarations concernant la mort de l’étudiant Abdoulaye Bâ.

Selon des sources judiciaires, il sera jugé ce vendredi en flagrant délit devant le tribunal. Les poursuites font suite à des propos tenus par le chroniqueur sur les circonstances du décès de l’étudiant survenu lors des événements récents à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar.

Cette décision de placement en détention préventive intervient alors que l’affaire Abdoulaye Bâ continue de susciter de vives réactions dans l’opinion publique, notamment autour des responsabilités et des versions avancées sur les faits.

Le procès prévu ce vendredi devrait permettre au tribunal de se prononcer sur les faits reprochés au chroniqueur, dans un contexte marqué par une forte sensibilité autour de ce dossier.