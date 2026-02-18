Celebrites

Urgent : Niang Kharagne Lo arrêté et conduit à la Brigade de recherches

XALIMANEWS: L’influenceur Niang Kharagne Lo est actuellement entre les mains de la Brigade de recherches de Faidherbe, à Dakar.

Selon des informations de Seneweb, le célèbre snappeur a été interpellé à l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD) dès son arrivée au Sénégal, en provenance de l’étranger.

Il faisait l’objet d’une interdiction de sortie du territoire émise par les enquêteurs. Cette interpellation s’inscrit dans le cadre d’une enquête liée à une affaire de diffusion présumée d’images à caractère intime.

