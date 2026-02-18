Trêve internationale : les Lions face au Pérou et à la Gambie en mars

XALIMANEWS: L’équipe nationale du Sénégal disputera deux rencontres amicales lors de la prochaine trêve internationale du mois de mars. Les Lions affronteront d’abord le Pérou le 28 mars en France, dans un match de prestige face à une sélection sud-américaine.

Les hommes d’Aliou Cissé enchaîneront ensuite avec un derby sous-régional contre la Gambie, prévu le 31 mars à Dakar. Cette double confrontation servira de préparation et de réglage pour Sadio Mané et ses coéquipiers, à l’approche des prochaines échéances internationales.