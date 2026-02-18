Sports

Trêve internationale : les Lions face au Pérou et à la Gambie en mars

Lesenegalaislibre
By
Lesenegalaislibre
1 Min Read

XALIMANEWS: L’équipe nationale du Sénégal disputera deux rencontres amicales lors de la prochaine trêve internationale du mois de mars. Les Lions affronteront d’abord le Pérou le 28 mars en France, dans un match de prestige face à une sélection sud-américaine.

Les hommes d’Aliou Cissé enchaîneront ensuite avec un derby sous-régional contre la Gambie, prévu le 31 mars à Dakar. Cette double confrontation servira de préparation et de réglage pour Sadio Mané et ses coéquipiers, à l’approche des prochaines échéances internationales.

Share This Article
Previous Article UCAD: Les étudiants rejettent la version du Procureur et durcissent le ton
- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

A la UneCelebrites

Rupture entre Walfadjri et Solution TV SA : Sa Ndiogou fait des révélations fracassantes

By
Xalima
ActualitesFootball

CAN 2025 : Vol Retour des Lions du Sénégal, Champions d’Afrique – JEUDI 22 JANVIER 2026

By
Xalima
InternationalXalima TV

Gabon : des licenciements ordonnés après une inspection matinale du président

By
diatiger
ActualitesXalima TV

Réaction de Ahmed Khalifa NIASSE sur le problème DIOMAYE-SONKO “PR kén douko wakh démissionne ma tok

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

Sports

Les “aveux” qui fissurent la Can— L’arbitrage au banc des accusés, la CAF face à sa responsabilité

Sports

Affaire des supporters arrêtés au Maroc: « Une simple publication aurait suffi», Amanekh appelle les joueurs à agir

Sports

Premier match et première victoire : Sarr s’impose comme un atout pour Chelsea

Sports

Tribunal de Rabat : l’affaire des supporters sénégalais entre attentes et incertitudes

Previous Next
A LIRE AUSSI
Sports

Trêve internationale : les Lions face au Pérou et à la Gambie en mars

Sports

Pape Matar Sarr exige la libération des 18 supporters sénégalais arrêtés après la finale de la CAN

Lutte

Balla Gaye 2 défie Franc : « Je peux le battre deux à trois fois dans la même soirée »

Lutte

Arène nationale : Franc trop fort pour Tapha Tine

Lutte

« Géant du Baol » contre « Ndiago’Or » : le choc de la saison 2025-2026, ce dimanche