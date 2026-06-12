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Coupe du monde 2026 : la FIFA change le protocole des hymnes nationaux, une première déjà visible lors du match d’ouverture

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XALIMANEWS: La Fédération internationale de football association FIFA a officiellement introduit un nouveau protocole pour l’exécution des hymnes nationaux à l’occasion de la Coupe du monde 2026. Cette innovation a été mise en pratique dès le match d’ouverture, remporté 2-0 par le Mexique face à l’Afrique du Sud.

Une cérémonie d’avant-match entièrement repensée
Jusqu’à cette 23e édition du Mondial, seuls les onze joueurs titulaires de chaque équipe se plaçaient habituellement le long de la ligne de touche pour écouter les hymnes nationaux.

Désormais, la FIFA a décidé d’élargir ce moment symbolique à l’ensemble des effectifs. Les remplaçants, les titulaires ainsi que les arbitres se regroupent ensemble autour du rond central, formant un cercle commun pendant l’exécution des hymnes.

Un symbole d’unité et de représentation collective
Selon l’instance dirigeante du football mondial, ce changement vise à renforcer le sentiment d’unité et d’appartenance nationale. L’objectif est d’impliquer tous les joueurs dans ce moment solennel précédant le coup d’envoi.

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Pour la FIFA, il s’agit d’une évolution importante dans la mise en scène des rencontres internationales, en donnant une dimension plus collective à la cérémonie d’avant-match.

Gianni Infantino salue une « émotion partagée »
Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a également commenté cette nouveauté sur le site officiel de l’institution. Il estime que cette disposition crée un moment fort d’émotion et de cohésion sur le terrain.

Selon lui, le fait que joueurs et arbitres se retrouvent face au centre du terrain pendant les hymnes permet de renforcer la fierté nationale et de rapprocher tous les acteurs du jeu, mais aussi les supporters présents dans les stades.

Une innovation réservée au Mondial 2026
Cette nouvelle organisation concerne uniquement les cérémonies d’avant-match de la Coupe du monde 2026, une édition organisée conjointement par le Mexique, les États-Unis et le Canada.

Avec cette réforme symbolique, la FIFA poursuit sa volonté de moderniser l’expérience du Mondial tout en renforçant les moments d’unité avant le début des rencontres

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