Sénégal : bientôt filmés lors des contrôles, les conducteurs face aux caméras, 2.500 bodycams pour…

XALIMANEWS: Le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, Me Mouhamadou Bamba Cissé, a annoncé le déploiement prochain de 2.500 caméras-piétons (bodycams) au profit des forces chargées de la circulation routière.

Cette mesure vise à renforcer la transparence dans les contrôles, améliorer la sécurité des agents et des usagers, mais aussi à réduire les abus, les conflits et les pratiques irrégulières sur les routes.

Selon le ministre, cette initiative marque une étape importante dans la modernisation du système de contrôle routier et dans la volonté de l’État d’instaurer une gestion plus rigoureuse, équitable et professionnelle de la circulation.

Une réforme qui pourrait changer en profondeur les rapports entre forces de l’ordre et conducteurs

