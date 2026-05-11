11 mai 1934 : disparition de Blaise Diagne, un tournant de l’histoire sénégalaise

XALIMANEWS: Le 11 mai 2026 marque le 92e anniversaire de la disparition de Blaise Diagne, figure historique majeure du Sénégal et de l’Afrique de l’Ouest. Décédé le 11 mai 1934 à Cambo-les-Bains, en France, il reste l’un des premiers grands acteurs africains à avoir marqué la vie politique française à l’époque coloniale.

Né en 1872 à Gorée, Blaise Diagne entre dans l’histoire comme le premier Africain noir élu député à l’Assemblée nationale française en 1914. Il représente alors les “Quatre Communes” du Sénégal, à savoir Dakar, Gorée, Saint-Louis et Rufisque, dans un contexte colonial dominé par les intérêts de la métropole.

Son élection constitue un tournant historique. Elle ouvre la voie à une représentation politique africaine dans les institutions françaises, même si cette participation reste encadrée par le système colonial. Blaise Diagne s’engage notamment pour la reconnaissance des droits des habitants des Quatre Communes et pour l’extension de la citoyenneté française à une partie des populations africaines.

Durant la Première Guerre mondiale, il joue également un rôle important dans le recrutement des tirailleurs africains pour l’armée française. Cette implication, encore débattue aujourd’hui, fait de lui une personnalité à la fois respectée pour son influence politique et critiquée pour certaines de ses positions.

Quatre-vingt-douze ans après sa mort, Blaise Diagne demeure une figure centrale de l’histoire politique du Sénégal. Son parcours continue de susciter analyses et débats, notamment sur la question des rapports entre l’Afrique et la France, ainsi que sur les choix politiques effectués sous le régime colonial.

Son héritage reste ainsi ambivalent : à la fois celui d’un pionnier ayant ouvert des portes dans la représentation politique africaine, et celui d’un acteur engagé dans un système colonial complexe. Aujourd’hui encore, son nom reste associé aux grandes pages de l’histoire politique du continent