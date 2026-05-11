11 mai 1973 – 11 mai 2026 : 53 ans après la mort d’Omar Blondin Diop, une mémoire toujours vive

XALIMANEWS: Il y a exactement 53 ans, le 11 mai 1973, disparaissait en détention à Gorée l’intellectuel et militant sénégalais Omar Blondin Diop. Sa mort, officiellement présentée à l’époque comme un suicide, continue de susciter interrogations, débats et lectures politiques au Sénégal et bien au-delà.

Né en 1946, Omar Blondin Diop appartient à cette génération d’intellectuels africains formés en Europe, mais profondément engagés dans les luttes anticoloniales et révolutionnaires. Passé par les grandes écoles françaises, il s’illustre aussi dans les mouvements contestataires de Mai 68, avant de revenir au Sénégal avec une vision radicale du changement social et politique.

Son engagement marxiste et son opposition au pouvoir en place sous le président Léopold Sédar Senghor vont rapidement le placer dans le viseur des autorités. Arrêté, condamné et détenu, il meurt le 11 mai 1973 dans des circonstances jamais totalement élucidées, alimentant depuis lors des soupçons de violences en prison et de responsabilité de l’État.

Aujourd’hui encore, sa mémoire reste vivante dans les cercles intellectuels, politiques et militants. Omar Blondin Diop est devenu une figure symbolique : celle de la jeunesse engagée, de la contestation politique et des questions toujours ouvertes autour des libertés et de la justice au Sénégal.

À chaque anniversaire de sa disparition, son nom refait surface dans les débats publics, rappelant à la fois un parcours intellectuel exceptionnel et une fin tragique qui continue d’interroger l’histoire politique du pays.

53 ans après, Omar Blondin Diop demeure une conscience critique dans la mémoire sénégalaise.

PIDvito