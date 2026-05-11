Code du sport : l’Assemblée nationale adopte une réforme historique pour moderniser le sport sénégalais

XALIMANEWS: Les députés ont adopté, ce lundi, le projet de loi portant Code du sport, marquant une étape majeure dans la réforme du secteur sportif au Sénégal. Ce nouveau texte abroge et remplace la Charte du sport de 1984 afin d’adapter le cadre juridique national aux nouvelles exigences de gouvernance, de professionnalisation et de développement du sport.

Le projet de loi a été adopté par 136 voix pour et une abstention sur 137 députés votants, dont 32 votes par procuration. Aucun député ne s’est opposé à son adoption.

Présentant le texte devant les parlementaires, la ministre de la Jeunesse et des Sports, Khady Diène Gaye, a salué « une opportunité historique » pour le Sénégal.

Selon elle, cette réforme traduit l’engagement des autorités en faveur d’un sport « moderne, inclusif et ancré dans les valeurs fondamentales » du pays.

« En adoptant ces réformes ambitieuses, nous ne nous contentons pas simplement de moderniser notre cadre législatif, mais nous traçons les contours d’un avenir prometteur pour le sport sénégalais », a déclaré la ministre.

Khady Diène Gaye a également insisté sur le rôle du sport dans le renforcement de la citoyenneté active, l’épanouissement des populations ainsi que le développement économique et social du Sénégal.

Le nouveau Code du sport introduit plusieurs innovations destinées à améliorer la gouvernance des structures sportives, renforcer l’encadrement des acteurs du sport et promouvoir une pratique sportive plus inclusive et mieux organisée.

Pour la ministre, cette réforme devra aussi permettre au Sénégal de consolider son ambition de devenir « une nation souveraine, prospère et équitable », tout en ouvrant « de nouvelles pages glorieuses du sport national ».