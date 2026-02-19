Actualites

Devoir, loyauté, sacrifice : la Marine honore ses trois éléments disparus

XALIMANEWS: La Base navale Nord de Saint-Louis a vécu, jeudi, un moment de profonde émotion en rendant un dernier hommage aux trois marins disparus le 12 février lors du chavirement de leur vedette à l’embouchure du fleuve Sénégal.

Les corps sans vie des matelots de première classe Aly Sow, Abdoulaye Seck et Narcisse Kouboun ont été retrouvés après plusieurs jours de recherches, selon la DIRPA. L’embarcation effectuait une mission de liaison lorsqu’elle a été surprise par une forte houle, causant leur disparition parmi les treize occupants.

Devant les autorités administratives, dont le gouverneur Al Hassan Sall, les familles et leurs frères d’armes, le capitaine de vaisseau Ahmedine Fall a salué « leur engagement sans faille, leur loyauté et leur sens élevé du devoir ».

Pour la Marine nationale, ces hommes « tombés en service commandé » resteront à jamais des références pour les générations futures, leurs noms désormais inscrits dans la mémoire des forces armées sénégalaises.

